Міжнародний день підтримки жертв злочинів, День скромності: що ще відзначають 22 лютого

Сьогодні, 22 лютого, світ відзначає Міжнародний день підтримки жертв злочинів. Цей день покликаний привернути увагу до необхідності допомоги тим, хто постраждав від кримінальних дій або зловживань владою, пише УНН.

22 лютого прийнято вважати Міжнародним днем підтримки жертв злочинів.

У вересні 1985 року VII конгрес ООН із запобігання злочинності та поводження з правопорушниками запропонував ухвалити Декларацію головних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою. Генеральна Асамблея ООН схвалила цей документ 29 листопада того ж року, визначивши універсальні принципи захисту та підтримки постраждалих.

22 лютого 1990 року уряд Великої Британії оприлюднив "Хартію жертв злочинів", що започаткувала офіційне вшанування цього дня.

Сьогодні у світі діють близько 200 програм допомоги потерпілим – від підтримки жертв сексуального насильства до муніципальних служб, що прибирають місця скоєння злочинів. Такі ініціативи надають людям матеріальну та психологічну допомогу, допомагають впоратися зі стресом і подолати кризу.

Гендерний розрив в оплаті праці: чому він існує і як його подолати

22 лютого у країнах Європейського Союзу відзначається Європейський день рівної оплати праці, що привертає увагу до гендерного розриву в заробітній платі. Жінки в ЄС заробляють у середньому на 15% менше за чоловіків, що означає, що їм доводиться працювати на 53 дні довше, аби заробити стільки ж. Цей розрив зумовлений професійною сегрегацією, нерівними кар’єрними можливостями та великою часткою неоплачуваної домашньої роботи, яку виконують жінки. Для боротьби з дискримінацією Європейська комісія запустила ініціативу "Gender Pay Gap". День був проголошений Європейським парламентом у 2008 році.

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В останню суботу лютого, а цього року це 22 лютого, відзначають жартівливе свято "Відкрий ніч з тією пляшкою", яке дає чудову можливість відкрити свою "заначку", збережену для особливого випадку. Це момент, коли можна насолодитися чимось особливим, можливо, навіть вином, яке зберігається у скляних пляшках.

Історія скляних пляшок почалася ще в 1500 році до н.е., коли єгиптяни виготовляли перші зразки з кремнеземистої пасти. Однак значний розвиток склодувного виробництва відбувся в Південно-Східній Азії близько 100 року до н.е. та в Римській імперії близько 1 року н.е. Вина, що зберігаються у скляних пляшках, завдяки пробці (корку), отримали довговічність, що стало важливою віхою для розвитку виноробства. Цей спосіб зберігання дозволяє зберігати вино довше, захищаючи його від впливу повітря і покращуючи якість.

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22 лютого відзначається Всесвітній день боротьби з енцефалітом, що є запальним процесом головного мозку і може призвести до серйозних наслідків, включаючи інвалідність чи смерть. Енцефаліт може бути спричинений вірусами, бактеріями, грибками або паразитами. Одним із найбільш поширених збудників є вірус кліщового енцефаліту, який передається через укуси заражених кліщів.

Симптоми енцефаліту включають сильний головний біль, високу температуру, нудоту, сплутаність свідомості, судоми, порушення координації рухів та мови. У дітей можуть бути додаткові симптоми, такі як млявість і блідість шкіри.

Важливо звертатися до лікаря при перших ознаках захворювання, адже своєчасна діагностика та лікування можуть значно знизити ризики ускладнень.

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Також 22 лютого відзначається День скромності — свято, яке пропагує простоту та стриманість в усіх сферах життя.

Цей день спрямований на заохочення людей до розвитку внутрішньої гармонії та уважності до своїх вчинків, без зайвого прагнення до уваги чи матеріальних надмірностей. Скромність вважається чеснотою, яка підкреслює важливість внутрішніх цінностей, ніж зовнішніх атрибутів.

Це свято також нагадує, що справжнє багатство — в людях і стосунках між ними, а не в матеріальних здобутках. День скромності може бути чудовою нагодою для рефлексії над власними цінностями, а також для вираження подяки тим, хто живе з гідністю і повагою до оточуючих.

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Церква в цей день вшановує Віднайдення мощей святих мучеників Євгенії. Цей день є важливим для християн, оскільки це нагадування про мученицьку смерть і подвиг тих, хто загинув за віру в Христа під час переслідувань християн у перші століття.

Коли християни змогли вільно визнавати свою віру, побожні люди виявили місце поховання святих мучеників біля міста Євгенії, де почали відбуватися чудесні зцілення. За наказом єпископа було розкопано могили, і виявлено нетлінні мощі, які випромінювали приємний запах. Крім того, серед цих мощей були знайдені мощі святого Андроніка, одного зі 70 Христових учнів, та його помічниці святій Юнії.

Цей день є важливим для християн, адже він нагадує про силу віри і відданість тим, хто не побоявся постраждати за своє релігійне переконання.

За новим календарем сьогодні відзначають іменини Андрій, Афанасій, Віктор, Володимир, Вольдемар, Іван, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Теодор, Федір, Філіп, Ян, Аріна, Варвара, Єлизавета, Ірина, Парасковія.