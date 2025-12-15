$42.190.08
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15:05 • 14816 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
14:54 • 13203 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20 • 13427 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
13:38 • 22707 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 18386 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
15 декабря, 11:20 • 19884 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 21103 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 21755 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 22341 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
Мерц заявил о реальном шансе на мир в Украине

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о шансе на мир в Украине, отметив дипломатические усилия, в частности президента США Дональда Трампа. Он надеется на дальнейший прогресс во время ужина с европейскими лидерами, где ключевым вопросом остаются территориальные уступки.

Мерц заявил о реальном шансе на мир в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что "есть шанс на настоящий мир в Украине" и приветствовал крупнейшие дипломатические усилия с начала войны, передает УНН.

Детали

Мерц начал пресс-конференцию с Президентом Украины Владимиром Зеленским, похвалив усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира.

Он говорит, что без президента США не было бы такой положительной динамики, которая наблюдалась во время переговоров в Берлине.

"У нас есть шанс на настоящий мир в Украине" и приветствует крупнейшие дипломатические усилия с начала войны, отметил Мерц.

"Мы знаем цену войны и мы знаем цену мира", – добавил он, отдавая дань ключевой роли, которую сыграли посланник США Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Он добавляет, что надеется на дальнейший прогресс этим вечером во время ужина с европейскими лидерами, причем территориальные уступки остаются ключевым вопросом.

Трамп доволен прогрессом в переговорах по Украине в Берлине - американский чиновник15.12.25, 18:56 • 812 просмотров

Напомним

В Берлине состоялся второй раунд переговоров с представителями США с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

AFP сообщало, что американские переговорщики все еще хотят, чтобы Украина уступила контроль над восточными Донецкой и Луганской областями как условие для мирных переговоров с Россией.

Антонина Туманова

