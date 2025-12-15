Мерц заявил о реальном шансе на мир в Украине
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о шансе на мир в Украине, отметив дипломатические усилия, в частности президента США Дональда Трампа. Он надеется на дальнейший прогресс во время ужина с европейскими лидерами, где ключевым вопросом остаются территориальные уступки.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что "есть шанс на настоящий мир в Украине" и приветствовал крупнейшие дипломатические усилия с начала войны, передает УНН.
Детали
Мерц начал пресс-конференцию с Президентом Украины Владимиром Зеленским, похвалив усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира.
Он говорит, что без президента США не было бы такой положительной динамики, которая наблюдалась во время переговоров в Берлине.
"У нас есть шанс на настоящий мир в Украине" и приветствует крупнейшие дипломатические усилия с начала войны, отметил Мерц.
"Мы знаем цену войны и мы знаем цену мира", – добавил он, отдавая дань ключевой роли, которую сыграли посланник США Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.
Он добавляет, что надеется на дальнейший прогресс этим вечером во время ужина с европейскими лидерами, причем территориальные уступки остаются ключевым вопросом.
Напомним
В Берлине состоялся второй раунд переговоров с представителями США с участием Президента Украины Владимира Зеленского.
AFP сообщало, что американские переговорщики все еще хотят, чтобы Украина уступила контроль над восточными Донецкой и Луганской областями как условие для мирных переговоров с Россией.