Мерц заявил о реальном шансе на мир в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о шансе на мир в Украине, отметив дипломатические усилия, в частности президента США Дональда Трампа. Он надеется на дальнейший прогресс во время ужина с европейскими лидерами, где ключевым вопросом остаются территориальные уступки.