Мерц заявив про реальний шанс на мир в Україні

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про шанс на мир в Україні, відзначивши дипломатичні зусилля, зокрема президента США Дональда Трампа. Він сподівається на подальший прогрес під час вечері з європейськими лідерами, де ключовим питанням залишаються територіальні поступки.

Мерц заявив про реальний шанс на мир в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що "є шанс на справжній мир в Україні" та привітав найбільші дипломатичні зусилля з початку війни, передає УНН.

Деталі

Мерц розпочав прес-конференцію з Президентом України Володимиром Зеленським, похваливши зусилля президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру.

Він каже, що без президента США не було б такої позитивної динаміки, яка спостерігалася під час переговорів у Берліні.

"У нас є шанс на справжній мир в Україні" та вітає найбільші дипломатичні зусилля з початку війни, зауважив Мерц.

"Ми знаємо ціну війни і ми знаємо ціну миру", – додав він, віддаючи шану ключовій ролі, яку відіграли посланник США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.

Він додає, що сподівається на подальший прогрес цього вечора під час вечері з європейськими лідерами, причому територіальні поступки залишаються ключовим питанням.

Трамп задоволений прогресом у переговорах щодо України в Берліні - американський чиновник15.12.25, 18:56 • 770 переглядiв

Нагадаємо

У Берліні відбувся другий раунд перемовин із представниками США за участі Президента України Володимира Зеленського.

AFP повідомляло, що американські переговірники все ще хочуть, щоб Україна поступилася контролем над східними Донецькою та Луганською областями як умовою для мирних переговорів з росією.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Донецька область
Стів Віткофф
Луганська область
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Берлін