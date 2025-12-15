Мерц заявив про реальний шанс на мир в Україні
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про шанс на мир в Україні, відзначивши дипломатичні зусилля, зокрема президента США Дональда Трампа. Він сподівається на подальший прогрес під час вечері з європейськими лідерами, де ключовим питанням залишаються територіальні поступки.
Деталі
Мерц розпочав прес-конференцію з Президентом України Володимиром Зеленським, похваливши зусилля президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру.
Він каже, що без президента США не було б такої позитивної динаміки, яка спостерігалася під час переговорів у Берліні.
"Ми знаємо ціну війни і ми знаємо ціну миру", – додав він, віддаючи шану ключовій ролі, яку відіграли посланник США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.
Він додає, що сподівається на подальший прогрес цього вечора під час вечері з європейськими лідерами, причому територіальні поступки залишаються ключовим питанням.
Нагадаємо
У Берліні відбувся другий раунд перемовин із представниками США за участі Президента України Володимира Зеленського.
AFP повідомляло, що американські переговірники все ще хочуть, щоб Україна поступилася контролем над східними Донецькою та Луганською областями як умовою для мирних переговорів з росією.