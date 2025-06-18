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МАГАТЭ заявило, что не может подтвердить местонахождение обогащенного урана в Иране

Киев • УНН

 • 770 просмотра

МАГАТЭ не может подтвердить местонахождение 409 кг урана, обогащенного почти до оружейного уровня, из-за боевых действий Израиля. Инспекции прекращены, точное местонахождение материала неизвестно.

МАГАТЭ заявило, что не может подтвердить местонахождение обогащенного урана в Иране

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что не может подтвердить местонахождение иранского запаса урана, обогащенного почти до уровня, пригодного для создания ядерного оружия. Причиной стала невозможность проведения инспекций из-за активных боевых действий со стороны Израиля. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Речь идет о 409 килограммах высокообогащенного урана, которого, по оценкам экспертов, достаточно для изготовления до десяти ядерных боеголовок. По предварительным договоренностям, это опасное вещество должно было храниться под пломбами МАГАТЭ на подземном объекте в Исфахане.

Однако, как сообщил в среду генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, в настоящее время точно неизвестно, где находится этот материал. Ранее Тегеран предупредил МАГАТЭ, что в случае атаки Израиля запасы могут быть перемещены.

Я не уверен в его местонахождении. Во время войны все ядерные объекты закрыты. Никаких инспекций, никакой стандартной деятельности не происходит

- признался Гросси в интервью Bloomberg.

По его словам, Исфахан подвергся неоднократным ударам, во время которых было повреждено несколько зданий. До начала израильской операции в конце прошлой недели инспекторы МАГАТЭ ежедневно посещали иранские ядерные объекты. Однако в настоящее время Иран не предоставил агентству информации о дополнительных мерах защиты урановых запасов.

Мы до сих пор не получили никаких подробностей. Нам неизвестно, что именно Иран планирует делать для защиты этих материалов

- подчеркнул Гросси.

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МАГАТЭ продолжает наблюдение за ядерными объектами с помощью спутниковых снимков и пока не зафиксировало признаков перемещения запасов урана. Такой шаг был бы серьезным нарушением обязательств Ирана в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

Иран хорошо осознает, что этот запас должен оставаться под постоянным надзором МАГАТЭ

- добавил директор агентства.

Израильские удары по Ирану повредили центрифуги для обогащения урана - МАГАТЭ17.06.25, 11:56 • 3676 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаНовости Мира
Израиль
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Bloomberg L.P.
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