МАГАТЕ заявило, що не може підтвердити місцезнаходження збагаченого урану в Ірані

МАГАТЕ не може підтвердити місцезнаходження 409 кг урану, збагаченого майже до рівня використання у зброї, через бойові дії Ізраїлю. Інспекції припинено, точне місцезнаходження матеріалу невідоме.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що не може підтвердити місцезнаходження іранського запасу урану, збагаченого майже до рівня, придатного для створення ядерної зброї. Причиною стала неможливість проведення інспекцій через активні бойові дії з боку Ізраїлю. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН. Деталі Йдеться про 409 кілограмів високозбагаченого урану, якого, за оцінками експертів, достатньо для виготовлення до десяти ядерних боєголовок. За попередніми домовленостями, ця небезпечна речовина мала зберігатися під пломбами МАГАТЕ на підземному об'єкті в Ісфахані. Однак, як повідомив у середу генеральний директор агентства Рафаель Ґроссі, наразі достеменно невідомо, де перебуває цей матеріал. Раніше Тегеран попередив МАГАТЕ, що у разі атаки Ізраїлю запаси можуть бути переміщені. Я не впевнений у його місцезнаходженні. Під час війни всі ядерні об’єкти закриті. Жодних інспекцій, жодної стандартної діяльності не відбувається - зізнався Ґроссі в інтерв’ю Bloomberg. За його словами, Ісфахан зазнав неодноразових ударів, під час яких було пошкоджено кілька будівель. До початку ізраїльської операції наприкінці минулого тижня, інспектори МАГАТЕ щоденно відвідували іранські ядерні об’єкти. Однак наразі Іран не надав агентству інформації про додаткові заходи захисту уранових запасів. Ми досі не отримали жодних подробиць. Нам невідомо, що саме Іран планує робити для захисту цих матеріалів - наголосив Ґроссі. Міністр оборони Ізраїлю підтвердив знищення штабу внутрішньої безпеки Ірану МАГАТЕ продовжує спостереження за ядерними об’єктами за допомогою супутникових знімків і поки не зафіксувало ознак переміщення запасів урану. Такий крок був би серйозним порушенням зобов’язань Ірану в межах Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Іран добре усвідомлює, що цей запас має залишатися під постійним наглядом МАГАТЕ - додав директор агентства. Ізраїльські удари по Ірану пошкодили центрифуги для збагачення урану - МАГАТЕ