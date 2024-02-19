Львиная доля госдолга Украины состоит из долгосрочных льготных кредитов от международных партнеров - Минфин

В 2023 году Украина получила внешнее финансирование на общую сумму 42,5 млрд долл. США, из которых 11,6 млрд 0дол. США (или 27 %) - это безвозвратная грантовая помощь. Об этом отчитались в Министерстве финансов, передает УНН.

Детали

По данным Минфина грантовую помощь Украине предоставили 10 государств, а именно: США, Япония, Норвегия, Германия, Испания, Финляндия, Швейцария, Ирландия, Бельгия, Исландия.

По данным отчета долгосрочное льготное кредитное финансирование привлечено на общую сумму 30,9 млрд долл. США, в частности от ЕС (19,5 млрд долл. США), МВФ (4,5 млрд долл. США), Японии (3,4 млрд долл. США), Канады (1,8 млрд долл. США), Великобритании (1 млрд долл. США), Всемирного банка (660 млн млн долл. США), Испании (50 млн долл. США).

Средства от Европейского Союза украинцы получили в рамках макрофинансовой помощи. Кредиты в рамках программ макрофинансовой помощи ЕС имеют 35-летний срок погашения (включая 10-летний льготный период), а расходы на их обслуживание возмещаются ЕС.

По состоянию на конец 2023 года средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга составляла 6,24 %, что на 1,4 процентных пунктов меньше по сравнению с предыдущим годом. - отметили в Министерстве финансов.

При этом, по данным ведомства, увеличился в прошлом году средневзвешенный срок к погашению государственного и гарантированного долга Украины более чем на 2 года - до 10,56 лет.

В целом в течение 2023 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 1444 млрд грн, а в долларовом эквиваленте - на 33,9 млрд долл. США в основном вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.

По состоянию на 31 декабря 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 5519,5 млрд грн, или 145,3 млрд долл. США, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг - 3 863 млрд грн (69,99 % общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 101,7 млрд долл. США; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 1656,5 млрд грн (30,01 %), или 43,6 млрд долл. США. - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в разрезе кредиторов львиную долю государственного и гарантированного долга составляют льготные займы, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств - 51,5 %, выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке - 28,9 %, выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке - 16,7% и займы, полученные от коммерческих банков, других финансовых учреждений - 2,9 %.

В разрезе валютной структуры государственного и гарантированного долга, то стремительно возросла доля государственного долга, номинированного в евро в результате макрофинансовой помощи ЕС - до 32,3 % с 14% по состоянию на конец 2021 года.

Доля государственного долга в гривне по состоянию на конец 2023 года составила 27,2 %, в долларах США - 26,2 %, в специальных правах заимствований (валюта МВФ) - 11,3 %, а в других валютах, в частности в фунтах стерлингов, канадских долларах и японских иенах - 2,9 %.

Согласно данным отчета в течение 2023 года Минфин провел 206 аукционов по размещению ОВГЗ, привлекая 552,6 млрд грн на финансирование государственного бюджета.

Процент рефинансирования рыночных облигаций внутреннего государственного займа по состоянию на 31 декабря 2023 года составил 150 %, при этом процент рефинансирования ОВГЗ, номинированных в гривне -172,6 %, в долларах США - 111,2 %, в евро - 126,4 %.

О текущем состоянии государственного и гарантированного государством долга Украины украинцы могут ознакомиться на официальном сайте Министерства финансов Украины по ссылке.