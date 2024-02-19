Левова частка держборгу України складається з довгострокових пільгових кредитів від міжнародних партнерів – Мінфін

У 2023 році Україна отримала зовнішнє фінансування на загальну суму 42,5 млрд дол. США, з яких 11,6 млрд 0дол. США (або 27 %) – це безповоротна грантова допомога. Про це прозвітували в Міністерстві фінансів, передає УНН.

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За даними Мінфіну грантову допомогу Україні надали 10 держав, а саме: США, Японія, Норвегія, Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Швейцарія, Ірландія, Бельгія, Ісландія.

За даними звіту довгострокове пільгове кредитне фінансування залучено на загальну суму 30,9 млрд дол. США, зокрема від ЄС (19,5 млрд дол. США), МВФ (4,5 млрд дол. США), Японії (3,4 млрд дол. США), Канади (1,8 млрд дол. США), Великобританії (1 млрд дол. США), Світового банку (660 млн млн дол. США), Іспанії (50 млн дол. США).

Кошти від Європейського Союзу українці отримали в рамках макрофінансової допомоги. Кредити в рамках програм макрофінансової допомоги ЄС мають 35-річний строк погашення (включно з 10-річним пільговим періодом), а витрати на їх обслуговування відшкодовуються ЄС.

Станом на кінець 2023 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу становила 6,24 %, що на 1,4 відсоткових пунктів менше порівняно з попереднім роком. – зауважили у Міністерстві фінансів.

При цьому, за даними відомства, збільшився минулоріч середньозважений термін до погашення державного та гарантованого боргу України на понад 2 роки – до 10,56 років.

В цілому впродож 2023 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 1444 млрд грн, а у доларовому еквіваленті – на 33,9 млрд дол. США в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Станом на 31 грудня 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 5519,5 млрд грн, або 145,3 млрд дол. США, в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг – 3 863 млрд грн (69,99 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 101,7 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг – 1656,5 млрд грн (30,01 %), або 43,6 млрд дол. США. – повідомили у відомстві.

Відзначається, що в розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав – 51,5 %, випущені цінні папери на внутрішньому ринку – 28,9 %, випущені цінні папери на зовнішньому ринку – 16,7% та позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ – 2,9 %.

В розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу, то стрімко зросла частка державного боргу, номінованого в євро внаслідок макрофінансової допомоги ЄС – до 32,3 % з 14% станом на кінець 2021 року.

Частка державного боргу в гривні станом на кінець 2023 року склала 27,2 %, в доларах США - 26,2 %, в спеціальних правах запозичень (валюта МВФ) - 11,3 %, а в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах - 2,9 %.

Відповідно до даних звіту протягом 2023 року Мінфін провів 206 аукціонів з розміщення ОВДП, залучивши 552,6 млрд грн на фінансування державного бюджету.

Відсоток рефінансування ринкових облігацій внутрішньої державної позики станом на 31 грудня 2023 року становив 150 %, при цьому відсоток рефінансування ОВДП, номінованих у гривні –172,6 %, в доларах США – 111,2 %, в євро – 126,4 %.

Про поточний стан державного та гарантованого державою боргу України українці мають змогу ознайомитись на офіційному сайті Міністерства фінансів України за посиланням.