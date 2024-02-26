Литва объявила об усилении контроля за качеством импортируемого зерна из россии и беларуси
Киев • УНН
Литва усилит контроль за качеством зерна, импортируемого из россии и других стран с высоким уровнем риска, таких как беларусь, Приднестровье и неподконтрольные их правительствам территории Украины и Грузии.
В Литве усилят контроль за качеством зерна, импортируемого из стран повышенного риска. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Литовской Республики, передает УНН.
В связи с ситуацией в регионе Минагрополитики принимает меры по усилению контроля импорта зерна из России и других стран повышенного риска. Усиленные меры будут применены как к продукции, импортируемой в Литву, так и экспортируемой транзитом через Клайпедский порт.
Детали
Отмечается, что в список стран высокого риска вошли Россия, Беларусь, неподконтрольные правительству Молдовы Приднестровье, аннексированный Россией Крым и другие оккупированные рф украинские территории, а также неподконтрольные правительству Сакартвели территории Абхазии и Южной Осетии.
В аграрном ведомстве Литвы предупредили, что они будут проверять каждый вагон или транспорт импортной продукции. В частности, продукция будет проверяться на остатки пестицидов, микотоксинов, металлов (свинец, кадмий), а также тесты для определения происхождения продукции.
Распоряжение министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса, предусматривающее соответствующие изменения в контроле и изменяющее правила государственного надзора за кормами, будет подписано после завершения обязательных согласительных процедур.
Литва запретила высадку пассажиров из транзитных поездов в калининград22 февраля 2024, 09:01 • 20513 просмотров
Госпродпотребслужба будет устанавливать и осуществлять меры контроля за продовольственным зерном. Проверяет зерновые культуры (пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречка, пшено) а также готовые зерновые продукты (крупу, муку, отруби, зародыши и т.д.), импортируемые в Литву.
Дополнительно
Предметно ознакомиться с изменениями, которые вступают в силу можно в Правилах государственного надзора за кормами здесь.
Литва заборонила висадку пасажирів із транзитних поїздів до калінінграда22 февраля 2024, 09:01 • 20513 просмотров
Литва объявила об усилении контроля за качеством импортируемого зерна из россии и беларуси
Литва усилит контроль за качеством зерна, импортируемого из россии и других стран с высоким уровнем риска, таких как беларусь, Приднестровье и неподконтрольные их правительствам территории Украины и Грузии.
В Хмельницкой области раздаются взрывы
Взрывы прогремели в Хмельницкой области во время воздушной тревоги 26 февраля после того, как, по сообщениям, российские беспилотники нанесли удар по этой местности.
В Белом доме призвали Венгрию быстро завершить ратификацию вступления Швеции в НАТО
Белый дом призвал Венгрию быстро завершить ратификацию вступления Швеции в НАТО после того, как венгерский парламент ратифицировал заявку Швеции, устранив последнее серьезное препятствие на пути к членству.
На Днепропетровщине сбили две крылатые ракеты
Украинские силы противовоздушной обороны сбили две российские крылатые ракеты в Днепропетровской области 26 февраля.
В России заявили о якобы сбитии шести снарядов РСЗО "Град"
Российская противовоздушная оборона якобы сбила шесть ракет "Град" у границы Белгородской области с Украиной 14 апреля, согласно сообщению Минобороны России.
Дело Гринкевичей: суд продлил содержание под стражей старшему Гринкевичу
Суд продлил меру пресечения львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, который фигурирует в делах о попытке подкупа сотрудника ГБР и поставки некачественной одежды для ВСУ, оставив его под стражей до 29 марта.
В Венгрии парламент избрал нового президента
Парламент Венгрии подавляющим большинством голосов избрал главу Конституционного суда Тамаша Шуйока новым президентом страны - 134 голоса "за" и 5 "против".
В НАТО утвердили заявку Украины в присоединении к инициативе Federated Mission Networking
Североатлантический совет одобрил заявку Украины на вступление в Federated Mission Networking в качестве аффилированного члена, что позволит Украине участвовать в принятии решений и будет способствовать выполнению требований оперативной совместимости между странами-партнерами.
Снаряды, дроны и системы разминирования: Германия передала Украине новую военную помощь
Германия объявила, что пришлет Украине артиллерийские снаряды, беспилотники, машины для разминирования и другую военную помощь, включая бронетехнику и оборудование для борьбы с беспилотниками.
На Днепропетровщине сбили вражеский дрон - ОВА
Украинские военнослужащие оперативно-тактической группировки "Восток" сбили российский беспилотник в Новомосковском районе Днепропетровской области, о чем сообщил глава областной военной администрации.