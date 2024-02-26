Литва объявила об усилении контроля за качеством импортируемого зерна из россии и беларуси

В Литве усилят контроль за качеством зерна, импортируемого из стран повышенного риска. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Литовской Республики, передает УНН.

В связи с ситуацией в регионе Минагрополитики принимает меры по усилению контроля импорта зерна из России и других стран повышенного риска. Усиленные меры будут применены как к продукции, импортируемой в Литву, так и экспортируемой транзитом через Клайпедский порт. - говорится в сообщении литовского министерства.

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Отмечается, что в список стран высокого риска вошли Россия, Беларусь, неподконтрольные правительству Молдовы Приднестровье, аннексированный Россией Крым и другие оккупированные рф украинские территории, а также неподконтрольные правительству Сакартвели территории Абхазии и Южной Осетии.

В аграрном ведомстве Литвы предупредили, что они будут проверять каждый вагон или транспорт импортной продукции. В частности, продукция будет проверяться на остатки пестицидов, микотоксинов, металлов (свинец, кадмий), а также тесты для определения происхождения продукции.

Распоряжение министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса, предусматривающее соответствующие изменения в контроле и изменяющее правила государственного надзора за кормами, будет подписано после завершения обязательных согласительных процедур.

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Госпродпотребслужба будет устанавливать и осуществлять меры контроля за продовольственным зерном. Проверяет зерновые культуры (пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречка, пшено) а также готовые зерновые продукты (крупу, муку, отруби, зародыши и т.д.), импортируемые в Литву.

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Предметно ознакомиться с изменениями, которые вступают в силу можно в Правилах государственного надзора за кормами здесь.

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