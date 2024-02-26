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Литва объявила об усилении контроля за качеством импортируемого зерна из россии и беларуси

Литва объявила об усилении контроля за качеством импортируемого зерна из россии и беларуси

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 21:37  •  11900 просмотра

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Литва усилит контроль за качеством зерна, импортируемого из россии и других стран с высоким уровнем риска, таких как беларусь, Приднестровье и неподконтрольные их правительствам территории Украины и Грузии.

В Литве усилят контроль за качеством зерна, импортируемого из стран повышенного риска. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Литовской Республики,  передает УНН.

В связи с ситуацией в регионе Минагрополитики принимает меры по усилению контроля импорта зерна из России и других стран повышенного риска. Усиленные меры будут применены как к продукции, импортируемой в Литву, так и экспортируемой транзитом через Клайпедский порт.

- говорится в сообщении литовского министерства.

Детали

Отмечается, что в список стран высокого риска вошли Россия, Беларусь, неподконтрольные правительству Молдовы Приднестровье, аннексированный Россией Крым и другие оккупированные рф украинские территории, а также неподконтрольные правительству Сакартвели территории Абхазии и Южной Осетии.

В аграрном ведомстве Литвы предупредили, что они будут проверять каждый вагон или транспорт импортной продукции. В частности, продукция будет проверяться на остатки пестицидов, микотоксинов, металлов (свинец, кадмий), а также тесты для определения происхождения продукции.

Распоряжение министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса, предусматривающее соответствующие изменения в контроле и изменяющее правила государственного надзора за кормами, будет подписано после завершения обязательных согласительных процедур.

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Госпродпотребслужба будет устанавливать и осуществлять меры контроля за продовольственным зерном. Проверяет зерновые культуры (пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречка, пшено) а также готовые зерновые продукты (крупу, муку, отруби, зародыши и т.д.), импортируемые в Литву.

Дополнительно

Предметно ознакомиться с изменениями, которые вступают в силу можно в Правилах государственного надзора за кормами здесь.

Литва заборонила висадку пасажирів із транзитних поїздів до калінінграда22 февраля 2024, 09:01 • 20513 просмотров

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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Литва оголосила про посилення контролю за якістю імпортованого зерна з росії та білорусі
Lithuania announces tighter control over the quality of imported grain from Russia and other high-risk countries
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