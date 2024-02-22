Литва запретила высадку пассажиров из транзитных поездов в калининград

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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
  •  140703 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  173987 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  161456 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  187461 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  203711 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  180397 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  200574 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  366692 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  336385 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  374054 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Литва запретила высадку пассажиров из транзитных поездов в калининград

Литва запретила высадку и посадку пассажиров на пограничных переходах с калининградской областью транзитными поездами.

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Литва запретила высадку пассажиров из транзитных поездов в калининград

Спикер Палаты представителей США поддерживает Украину, а промедление из-за сложной "политической ситуации" - конгрессмен

Конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик заявил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон поддерживает Украину, а задержка с предоставлением помощи связана со сложной политической ситуацией в Палате представителей Конгресса США.

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Спикер Палаты представителей США поддерживает Украину, а промедление из-за сложной "политической ситуации" - конгрессмен

Эксперты объяснили, почему Одесская область стала излюбленным местом визитов международных делегаций

Одесская область стала излюбленным местом для международных делегаций благодаря развитой инфраструктуре для приема иностранных гостей, экономическому и историческому значению, а также представительству интересов разных стран в Черноморском регионе.

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Эксперты объяснили, почему Одесская область стала излюбленным местом визитов международных делегаций

Правительство Чехии решило прекратить выдачу видов на жительство россиянам и белорусам

Правительство Чехии решило продлить на неопределенный срок действие своего распоряжения о прекращении выдачи виз и видов на жительство гражданам России и Беларуси.

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Правительство Чехии решило прекратить выдачу видов на жительство россиянам и белорусам

Оккупанты утром обстреляли поселок на Херсонщине: есть погибший

Утром 22 февраля в результате российского обстрела жилого дома в селе Львове Херсонской области погиб 59-летний местный житель.

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Оккупанты утром обстреляли поселок на Херсонщине: есть погибший

Враг нанес более 1600 ударов по Донецкой области: ударил ракетой, дронами и обстреливал артиллерией

За сутки враг нанес более 1600 ударов по Донецкой области, используя ракету, беспилотники и артиллерию, повредив гражданские объекты и ранив мирных жителей.

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Враг нанес более 1600 ударов по Донецкой области: ударил ракетой, дронами и обстреливал артиллерией

Из-за решения суда в пользу фирмы, которая срывает тендеры по питанию для ВСУ, ГОТ вынужден отменить 11 аукционов: детали

Из-за решения суда в пользу фирмы, которая срывает тендеры по питанию для ВСУ, ГОТ вынужден отменить 11 аукционов.

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Из-за решения суда в пользу фирмы, которая срывает тендеры по питанию для ВСУ, ГОТ вынужден отменить 11 аукционов: детали

Байден назвал путина "сумасшедшим сукиным сыном" и раскритиковал Трампа из-за навального

Президент США Джо Байден назвал "сумасшедшим сукиным сыном" президента россии владимира путина и раскритиковал Дональда Трампа за его реакцию на смерть оппозиционера алексея навального.

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Байден назвал путина "сумасшедшим сукиным сыном" и раскритиковал Трампа из-за навального

Белый дом инвестирует 20 миллиардов долларов в замену китайских кранов в портах США

Белый дом инвестирует 20 миллиардов долларов на замену около 200 кранов китайского производства, работающих в портах США, из-за опасений по поводу кибербезопасности.

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Белый дом инвестирует 20 миллиардов долларов в замену китайских кранов в портах США

Шпионил за кораблями ВСУ вблизи морпорта на Николаевщине: задержан российский информатор

Служба безопасности Украины задержала в Николаевской области местного жителя, который шпионил за украинскими военными кораблями вблизи морского порта в пользу российской разведки.

Война •   •  11152 просмотра
Шпионил за кораблями ВСУ вблизи морпорта на Николаевщине: задержан российский информатор