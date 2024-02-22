Литва запретила высадку пассажиров из транзитных поездов в калининград

Правительство Литвы запретило высадку и посадку пассажиров на пограничных пунктах Кяна и Кибартай с поездов, следующих в калининград. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Кабинет министров Литвы с 1 марта ограничил посадку и высадку пассажиров на железнодорожных пограничных пунктах Кена (с белорусской стороны -гудогай) на границе с беларусью и Кибартай (с российской стороны - чернышевское) на границе Литвы с калининградской областью рф.

На этих пропускных пунктах в Литве высаживаются пассажиры, которые едут транзитными поездами в калининградскую область и имеют при этом визы других стран Евросоюза, - говорится в сообщении Кабмина Литвы.

Напомним

Правительство Литвы приняло решение закрыть с 1 марта еще два из четырех пунктов пропуска, работавших на границе с беларусью.

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