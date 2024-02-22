Литва заборонила висадку пасажирів із транзитних поїздів до калінінграда
Київ • УНН
Литва заборонила висадку і посадку пасажирів на прикордонних переходах з калінінградською областю транзитними поїздами.
Уряд Литви заборонив висадку і посадку пасажирів на прикордонних пунктах Кяна і Кібартай з поїздів, що прямують до калінінграда. Про це повідомляє DW, пише УНН.
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Зазначається, що Кабінет міністрів Литви з 1 березня обмежив посадку та висадку пасажирів на залізничних прикордонних пунктах Кена (з білоруського боку –гудогай) на кордоні з білоруссю та Кібартай (з російського боку – чернишевське) на кордоні Литви з калінінградською областю рф.
На цих пропускних пунктах у Литві висаджуються пасажири, які їдуть транзитними поїздами до калінінградської області й мають при цьому візи інших країн Євросоюзу,
Нагадаємо
Уряд Литви прийняв рішення закрити з 1 березня ще два з чотирьох пунктів пропуску, що працювали на кордоні з білоруссю.
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