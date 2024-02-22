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Литва закриє два пункти пропуску на кордоні з Білорусією

Литва закриє два пункти пропуску на кордоні з Білорусією

Київ • УНН

 • 31449 перегляди

Литва закриє ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю через міграційну кризу.

Уряд Литви схвалив закриття двох із чотирьох працюючих контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Білорусією, пише Delfi, передає УНН.

Деталі

З 1 березня перестануть функціонувати КПП "Райгардас" ("Привалка") та "Лаворішкес" ("Котлівка"). Доступ буде закрито як для транспорту, так і для пішоходів.

У 2023 році Литва закрила два з шести функціонуючих переходів — "Шумскас" ("Лоша") та "Тверячюс" ("Відзи"). Працюватимуть продовжать КПП "Мядинінкай" ("Кам'яний Лог") та "Шальчинінкай" ("Беняконі"). Уряд вирішив, що через ці прикордонні переходи з весни буде обмежено рух пішоходів та велосипедистів.

Крім того, литовська влада поступово скорочуватиме видачу дозволів на перевезення пасажирів на автобусах. Це торкнеться і білоруських, і литовських перевізників. Також буде обмежена посадка та висадка пасажирів на залізничній станції Кена.

Фінляндія хоче назавжди закрити два тимчасові КПП на кордоні з Росією22.02.24, 01:50 • 27749 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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