Литва закроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией

Правительство Литвы одобрило закрытие двух из четырех работающих контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией, пишет Delfi, передает УНН.

Детали

С 1 марта перестанут функционировать КПП "Райгардас" ("Привалка") и "Лаворишкес" ("Котловка"). Доступ будет закрыт как для транспорта, так и для пешеходов.

В 2023 году Литва закрыла два из шести функционирующих переходов - "Шумскас" ("Лоша") и "Тверячюс" ("Видзы"). Работать продолжат КПП "Мядынинкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). Правительство решило, что через эти пограничные переходы с весны будет ограничено движение пешеходов и велосипедистов.

Кроме того, литовские власти постепенно будут сокращать выдачу разрешений на перевозку пассажиров на автобусах. Это коснется и белорусских, и литовских перевозчиков. Также будет ограничена посадка и высадка пассажиров на железнодорожной станции Кена.

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