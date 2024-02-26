Литва оголосила про посилення контролю за якістю імпортованого зерна з росії та білорусі

У Литві посилять контроль за якістю зерна, що імпортується з країн підвищеного ризику. Про це повідомили у Міністерстві сільського господарства Литовської Республіки, передає УНН.

У зв’язку з ситуацією в регіоні Мінагрополітики вживає заходів щодо посилення контролю імпорту зерна з росії та інших країн підвищеного ризику. Посилені заходи будуть застосовані як до продукції, що імпортується до Литви, так і експортується транзитом через Клайпедський порт.