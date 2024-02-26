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Литва оголосила про посилення контролю за якістю імпортованого зерна з росії та білорусі

Київ • УНН

 • 105452 перегляди

Литва посилить контроль за якістю зерна, що імпортується з росії та інших країн з високим рівнем ризику, таких як білорусь, Придністров'я та непідконтрольні їхнім урядам території України та Грузії.

Литва оголосила про посилення контролю за якістю імпортованого зерна з росії та білорусі

У Литві посилять контроль за якістю зерна, що імпортується з країн підвищеного ризику. Про це повідомили у Міністерстві сільського господарства Литовської Республіки,  передає УНН.

У зв’язку з ситуацією в регіоні Мінагрополітики вживає заходів щодо посилення контролю імпорту зерна з росії та інших країн підвищеного ризику. Посилені заходи будуть застосовані як до продукції, що імпортується до Литви, так і експортується транзитом через Клайпедський порт.

– йдеться в повідомленні литовського міністерства.

Деталі

Зазначається, що до списку країн високого ризику увійшли росія, білорусь, непідконтрольні уряду Молдови Придністров'я, анексований росією Крим та інші окуповані рф українські території, а також непідконтрольні уряду Сакартвелі території Абхазії та Південної Осетії.

У аграрному відомстві Литви попередили, що вони перевірятимуть кожен вагон чи транспорт імпортної продукції. Зокрема, продукція перевірятиметься на залишки пестицидів, мікотоксинів, металів (свинець, кадмій), а також тести для визначення походження продукції.

Розпорядження міністра сільського господарства Кястутіса Навіцкаса, що передбачає відповідні зміни в контролі та змінює правила державного нагляду за кормами, буде підписано після завершення обов’язкових узгоджувальних процедур.

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Держпродспоживслужба встановлюватиме та здійснюватиме заходи контролю за продовольчим зерном. Перевіряє зернові культури (пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, рис, гречка, пшоно) а також готові зернові продукти (крупу, борошно, висівки, зародки тощо), що імпортуються до Литви.

Додатково

Предметно ознайомитись зі змінами, що набирають чинності можна в Правилах державного нагляду за кормами тут.

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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