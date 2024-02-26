Литва оголосила про посилення контролю за якістю імпортованого зерна з росії та білорусі
Київ • УНН
Литва посилить контроль за якістю зерна, що імпортується з росії та інших країн з високим рівнем ризику, таких як білорусь, Придністров'я та непідконтрольні їхнім урядам території України та Грузії.
У Литві посилять контроль за якістю зерна, що імпортується з країн підвищеного ризику. Про це повідомили у Міністерстві сільського господарства Литовської Республіки, передає УНН.
У зв’язку з ситуацією в регіоні Мінагрополітики вживає заходів щодо посилення контролю імпорту зерна з росії та інших країн підвищеного ризику. Посилені заходи будуть застосовані як до продукції, що імпортується до Литви, так і експортується транзитом через Клайпедський порт.
Деталі
Зазначається, що до списку країн високого ризику увійшли росія, білорусь, непідконтрольні уряду Молдови Придністров'я, анексований росією Крим та інші окуповані рф українські території, а також непідконтрольні уряду Сакартвелі території Абхазії та Південної Осетії.
У аграрному відомстві Литви попередили, що вони перевірятимуть кожен вагон чи транспорт імпортної продукції. Зокрема, продукція перевірятиметься на залишки пестицидів, мікотоксинів, металів (свинець, кадмій), а також тести для визначення походження продукції.
Розпорядження міністра сільського господарства Кястутіса Навіцкаса, що передбачає відповідні зміни в контролі та змінює правила державного нагляду за кормами, буде підписано після завершення обов’язкових узгоджувальних процедур.
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Держпродспоживслужба встановлюватиме та здійснюватиме заходи контролю за продовольчим зерном. Перевіряє зернові культури (пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, рис, гречка, пшоно) а також готові зернові продукти (крупу, борошно, висівки, зародки тощо), що імпортуються до Литви.
Додатково
Предметно ознайомитись зі змінами, що набирають чинності можна в Правилах державного нагляду за кормами тут.
Литва заборонила висадку пасажирів із транзитних поїздів до калінінграда22.02.24, 11:01 • 22452 перегляди