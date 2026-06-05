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Лидеры Британии, Франции и Германии встретятся с Зеленским в Лондоне. На повестке дня — мирные переговоры

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Лидеры Британии, Франции и Германии обсудят с Зеленским переговоры с РФ. Европа берет инициативу, пока США сосредоточены на ситуации в Иране.

Лидеры Британии, Франции и Германии встретятся с Зеленским в Лондоне. На повестке дня — мирные переговоры

Лидеры Великобритании, Франции и Германии планируют встретиться на выходных с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить путь привлечения россии к переговорам по прекращению войны, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Встреча, которая является основой новых усилий по прекращению более чем четырехлетней войны, в настоящее время запланирована на вечер воскресенья в Великобритании, сообщают источники, знакомые с этим вопросом, которые не уполномочены обсуждать его публично. Планы Зеленского все еще могут измениться, и встреча может быть перенесена, добавили источники.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу, что лидеры трех стран встретятся с Зеленским в ближайшие дни.

"Мы всегда выступали за прямые переговоры между Украиной и кремлем", – сказал он, выступая на саммите ЕС-Западные Балканы в Тивате, Черногория. "Именно европейцы могут помочь".

Издание отмечает, что последний дипломатический толчок происходит после того, как Зеленский предложил новые мирные переговоры с владимиром путиным, направив российскому лидеру редкое и воинственное открытое письмо в четверг. Великобритания, Франция и Германия видят возможность привлечь путина к столу переговоров, в то время как Украина имеет все больший успех в нанесении ударов беспилотников глубоко внутри россии.

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Кроме того, мирные переговоры с россией под руководством США зашли в тупик, поскольку президент Дональд Трамп сосредоточивает свое внимание на войне в Иране и переговорах по восстановлению Ормузского пролива — жизненно важного судоходного пути, который Тегеран закрыл, перевернув мировую экономику.

"В ЕС кто-то должен взять на себя инициативу, у господина Трампа нет на это времени", — заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш Bloomberg News в пятницу в Тивате, Черногория, где лидеры ЕС собрались на саммит Западных Балкан. "Он слишком занят Ормузским проливом, и Европа должна взять на себя роль в прекращении войны".

Представители правительств Франции и Германии не сразу ответили на запросы о комментариях. Представители правительств Великобритании и Украины отказались от комментариев.

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Добавим

Попытка того, чтобы Европа возглавила новые мирные переговоры, вызвала настороженность в некоторых странах.

На недавней встрече послов ЕС страны Балтии заявили, что блок должен действовать осторожно, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Другие поддержали дальнейшее обсуждение этого вопроса перед началом любых новых усилий, добавили источники, пожелавшие остаться анонимными относительно закрытой встречи.

путин, со своей стороны, уже отверг эту идею.

Еще одной возможностью, разделяющей ЕС, является назначение специального посланника ЕС для переговоров с путиным. Такие страны, как Австрия, выразили заинтересованность на недавней встрече министров иностранных дел блока. Но другие предупредили, что эта позиция может сыграть в интересах россии.

"Это ловушка, в которую россия хочет, чтобы мы попали, чтобы мы обсуждали, кто с ними разговаривает", – сказала Кая Каллас, главный дипломат блока, на встрече. "Они уже выбирают, кто подходит, а кто нет — давайте не попадаться в эту ловушку".

Антонина Туманова

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