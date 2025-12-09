$42.070.01
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
20:14 • 9160 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 29577 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
18:20 • 14434 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
18:04 • 10376 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 29734 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 28863 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 23357 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 29086 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 52442 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Легче ликвидировать Офис, чем назначить его руководителя - Зеленский

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что легче ликвидировать Офис Президента, чем назначить его руководителя, ссылаясь на большое количество предложений и обменов мнениями. Он отметил, что война гораздо важнее этого вопроса.

Легче ликвидировать Офис, чем назначить его руководителя - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что легче ликвидировать Офис Президента, чем назначить его руководителя. Об этом сообщает УНН.

Детали

По его словам, в этом контексте "на сегодня столько таких вопросов и разных таких предложений, обмена мнений".

Честно – война гораздо важнее, поэтому такое ощущение, что легче, чем назначать человека, легче ликвидировать Офис

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди основных кандидатов на должность руководителя Офиса Президента есть два кандидата - министр обороны Денис Шмыгаль и первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. При этом, по словам главы государства, у Верховной Рады вряд ли найдутся кандидатуры, чтобы их заменить.

Зеленский вывел Ермака из состава СНБО и Ставки верховного главнокомандующего05.12.25, 21:51 • 6429 просмотров

Павел Башинский

Политика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Михаил Федоров
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль