Легче ликвидировать Офис, чем назначить его руководителя - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что легче ликвидировать Офис Президента, чем назначить его руководителя. Об этом сообщает УНН.

Детали

По его словам, в этом контексте "на сегодня столько таких вопросов и разных таких предложений, обмена мнений".

Честно – война гораздо важнее, поэтому такое ощущение, что легче, чем назначать человека, легче ликвидировать Офис - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди основных кандидатов на должность руководителя Офиса Президента есть два кандидата - министр обороны Денис Шмыгаль и первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. При этом, по словам главы государства, у Верховной Рады вряд ли найдутся кандидатуры, чтобы их заменить.

Зеленский вывел Ермака из состава СНБО и Ставки верховного главнокомандующего