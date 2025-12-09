Легче ликвидировать Офис, чем назначить его руководителя - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что легче ликвидировать Офис Президента, чем назначить его руководителя, ссылаясь на большое количество предложений и обменов мнениями. Он отметил, что война гораздо важнее этого вопроса.
Детали
По его словам, в этом контексте "на сегодня столько таких вопросов и разных таких предложений, обмена мнений".
Честно – война гораздо важнее, поэтому такое ощущение, что легче, чем назначать человека, легче ликвидировать Офис
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди основных кандидатов на должность руководителя Офиса Президента есть два кандидата - министр обороны Денис Шмыгаль и первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. При этом, по словам главы государства, у Верховной Рады вряд ли найдутся кандидатуры, чтобы их заменить.
