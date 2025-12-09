$42.070.01
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
20:14 • 9256 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
18:20 • 14475 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
18:04 • 10411 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 29799 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 28879 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 23364 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 29089 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 37291 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 52471 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Легше ліквідувати Офіс, ніж призначити його керівника - Зеленський

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що легше ліквідувати Офіс Президента, ніж призначити його керівника, посилаючись на велику кількість пропозицій та обмінів думками. Він зазначив, що війна є набагато важливішою, ніж це питання.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що легше ліквідувати Офіс Президента, ніж призначити його керівника. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, в цьому контексті "на сьогодні стільки таких питань і різних таких пропозицій, обміну думок".

Чесно – війна набагато важливіше, тому таке відчуття, що легше ніж призначати людину, легше ліквідувати Офіс

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що серед основних кандидатів на посаду керівника Офісу Президента є два кандидати - міністр оборони Денис Шмигаль та перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. При цьому, за словами глави держави, у Верховної Ради навряд знайдуться кандидатури, щоб їх замінити.

Павло Башинський

Політика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Михайло Федоров
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль