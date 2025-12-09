Легше ліквідувати Офіс, ніж призначити його керівника - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що легше ліквідувати Офіс Президента, ніж призначити його керівника. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, в цьому контексті "на сьогодні стільки таких питань і різних таких пропозицій, обміну думок".

Чесно – війна набагато важливіше, тому таке відчуття, що легше ніж призначати людину, легше ліквідувати Офіс - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що серед основних кандидатів на посаду керівника Офісу Президента є два кандидати - міністр оборони Денис Шмигаль та перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. При цьому, за словами глави держави, у Верховної Ради навряд знайдуться кандидатури, щоб їх замінити.

