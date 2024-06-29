Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с новоназначенным министром иностранных дел и торговли Северной Македонии Тимчо Муцунским на полях Дубровницкого форума в Хорватии, в частности обсудили подготовку двустороннего соглашения по безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, пишет УНН.

Мы обсудили пути расширения нашего двустороннего сотрудничества и продвижения на пути к вступлению наших стран в ЕС. Мы также сосредоточились на подготовке двустороннего соглашения о безопасности. Я поблагодарил Северную Македонию за участие в инаугурационном Саммите мира, - отметил Кулеба.

Детали

Также министры обсудили дальнейшие совместные шаги на пути к восстановлению международной безопасности и долгосрочного мира в соответствии с Уставом ООН и украинской Формулой мира.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с помощником Государственного секретаря США Джеймсом О'Брайеном в Хорватии, где обсудил вопросы поставки Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot и подготовку к предстоящему саммиту НАТО.