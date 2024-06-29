Кулеба провів зустріч з міністром закордонних справ Північної Македонії: обговорили підготовку двосторонньої угоди у безпековій сфері
Київ • УНН
Під час форуму в Дубровнику Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Північної Македонії підготовку двосторонньої угоди з безпеки.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із новопризначеним міністром закордонних справ і торгівлі Північної Македонії Тимчо Муцунським на полях Дубровницького форуму в Хорватії, зокрема обговорили підготовку двосторонньої угоди з безпеки. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, пише УНН.
Ми обговорили шляхи розширення нашого двостороннього співробітництва та просування на шляху до вступу наших країн в ЄС. Ми також зосередилися на підготовці двосторонньої угоди про безпеку. Я подякував Північній Македонії за участь в інавгураційному Саміті миру,
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Також міністри обговорили подальші спільні кроки на шляху до відновлення міжнародної безпеки та довгострокового миру відповідно до Статуту ООН та української Формули миру.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з помічником Державного секретаря США Джеймсом О'Брайеном у Хорватії, де обговорив питання постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot та підготовку до майбутнього саміту НАТО.