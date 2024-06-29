Кулеба зустрівся з помічником держсекретаря США: обговорили додаткові системи Patriot і саміт НАТО
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з помічником Державного секретаря США Джеймсом О'Брайеном у Хорватії, де обговорив питання постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot та підготовку до майбутнього саміту НАТО.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн на зустрічі у хорватському Дубровнику обговорили питання постачання додаткових систем ППО Patriot в Україну. Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.
Головною темою нашої розмови було постачання в Україну додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Ми позитивно оцінили досягнутий прогрес і скоординували подальші кроки у цьому напрямку,
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За його словами, на зустрічі йшлося також про спільні зусилля щодо надання Україні додаткової зброї та боєприпасів, майбутній саміт НАТО у Вашингтоні і очікувані його результати.
Також Кулеба подякував Сполученим Штатам за тверду підтримку України.
"Ми високо цінуємо останні критичні рішення США щодо підтримки українських ударів по військових об’єктах в росії, надання пріоритету Україні у поставках боєприпасів для протиповітряної оборони, а також роботу із третіми країнами з метою зміцнення обороноздатності України", – зауважив глава української дипломатії.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Хорватії зі спеціальним представником КНР у європейських справах У Хунбо та обговорив зусилля з відновлення миру в Україні на основі Статуту ООН та міжнародного права, наголосивши на важливості розгляду українсько-китайських відносин у контексті майбутнього членства України в ЄС.