Кулеба обговорив діалог з питань миру зі спецпредставником КНР у справах Європи
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Хорватії зі спеціальним представником КНР у європейських справах У Хунбо та обговорив зусилля з відновлення миру в Україні на основі Статуту ООН та міжнародного права, наголосивши на важливості розгляду українсько-китайських відносин у контексті майбутнього членства України в ЄС.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Хорватії провів зустріч зі спеціальним представником уряду Китаю з європейських справ У Хунбо. Про це пише УНН з посиланням на заяву Кулеби в X.
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Кулеба розповів китайському дипломату про Саміт миру, який відбувся у Швейцарії. Сторони також обмінялися думками щодо подальших зусиль з відновлення справедливого і тривалого миру в Україні, заснованого на повазі до Статуту ООН та міжнародного права.
Провів зустріч із спеціальним представником уряду Китаю з європейських справ У Хунбо на полях Дубровницького форуму в Хорватії. (...) Україна та Китай продовжуватимуть діалог з питань миру та розвитку. Я наголосив на важливості стратегічно розглядати наші відносини в двосторонньому контексті, а також крізь призму майбутнього членства України в Європейському Союзі
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