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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Кулеба обговорив діалог з питань миру зі спецпредставником КНР у справах Європи

Київ • УНН

 • 78461 перегляди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Хорватії зі спеціальним представником КНР у європейських справах У Хунбо та обговорив зусилля з відновлення миру в Україні на основі Статуту ООН та міжнародного права, наголосивши на важливості розгляду українсько-китайських відносин у контексті майбутнього членства України в ЄС.

Кулеба обговорив діалог з питань миру зі спецпредставником КНР у справах Європи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Хорватії провів зустріч зі спеціальним представником уряду Китаю з європейських справ У Хунбо. Про це пише УНН з посиланням на заяву Кулеби в X. 

Деталі

Кулеба розповів китайському дипломату про Саміт миру, який відбувся у Швейцарії. Сторони також обмінялися думками щодо подальших зусиль з відновлення справедливого і тривалого миру в Україні, заснованого на повазі до Статуту ООН та міжнародного права.

Провів зустріч із спеціальним представником уряду Китаю з європейських справ У Хунбо на полях Дубровницького форуму в Хорватії. (...) Україна та Китай продовжуватимуть діалог з питань миру та розвитку. Я наголосив на важливості стратегічно розглядати наші відносини в двосторонньому контексті, а також крізь призму майбутнього членства України в Європейському Союзі

- розповів Кулеба.

Китай шукатиме вирішення "кризи в Україні" у власний спосіб – Сі Цзіньпін24.06.24, 22:28 • 45268 переглядiв

Нагадаємо

У МЗС Китаю заявили, що Китай не є творцем і не є учасником "української кризи", як Пекін називає війну. Також речник китайського МЗС закликав НАТО припинити "нападати на Китай" у питанні війни рф проти України

Володимир Омельченко

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