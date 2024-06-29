Кулеба обсудил диалог по вопросам мира со спецпредставителем КНР по делам Европы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Хорватии провел встречу со специальным представителем правительства Китая по европейским делам У Хунбо. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Кулебы в X.

Детали

Кулеба рассказал китайскому дипломату о Саммите мира, который состоялся в Швейцарии. Стороны также обменялись мнениями относительно дальнейших усилий по восстановлению справедливого и прочного мира в Украине, основанного на уважении Устава ООН и международного права.

Провел встречу со специальным представителем правительства Китая по европейским делам У Хунбо на полях Дубровницкого форума в Хорватии. (...) Украина и Китай будут продолжать диалог по вопросам мира и развития. Я подчеркнул важность стратегически рассматривать наши отношения в двустороннем контексте, а также сквозь призму будущего членства Украины в Европейском Союзе - рассказал Кулеба.

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Напомним

В МИД Китая заявили, что Китай не является создателем и не является участником "украинского кризиса", как Пекин называет войну. Также представитель китайского МИД призвал НАТО прекратить "нападать на Китай" в вопросе войны рф против Украины