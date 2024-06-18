Китай відповів на заяву Столтенберга щодо підтримки путінської війни в Україні

Пекін заявив, що НАТО має припинити "нападати на Китай" у питанні війни рф проти України, зауваживши, що Китай не є творцем і не є учасником "української кризи", як Пекін називає війну. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь під час брифінгу 18 червня, коли його запитали про заяву Генсека НАТО Єнса Столтенберга, що якщо Китай продовжить постачати військові технології росії та допомагати росії у війні в Україні, "союзникам доведеться накласти на Китай певну ціну".

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"НАТО є спадщиною холодної війни та найбільшою військовою групою у світі. Світ побачив, яку роль зіграло НАТО в "українській кризі" (так Пекін називає війну - ред.). Те, що НАТО має зробити, це подумати про себе, а не наклепувати і нападати на Китай. Китай не є творцем і не є учасником "української кризи". Ми прагнемо сприяти мирним переговорам. Міжнародне співтовариство широко визнає об’єктивну і справедливу позицію та конструктивну роль Китаю. Ми закликаємо відповідні сторони припинити перекладати провину та сіяти розбрат, припинити підживлювати вогонь та розпалювати блокове протистояння, а вжити конкретних дій для сприяння політичному врегулюванню кризи", - сказав Лінь Цзянь.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай повинен зіткнутися з наслідками за підтримку війни росії в Україні, якщо він не змінить свою політику.