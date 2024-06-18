Китай ответил на заявление Столтенберга о поддержке путинской войны в Украине

Пекин заявил, что НАТО должно прекратить "нападать на Китай" в вопросе войны рф против Украины, отметив, что Китай не является создателем и не является участником "украинского кризиса", как Пекин называет войну. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь во время брифинга 18 июня, когда его спросили о заявлении Генсека НАТО Йенса Столтенберга, что если Китай продолжит поставлять военные технологии рф и помогать россии в войне в Украине, "союзникам придётся наложить на Китай определённую цену".

Детали

"НАТО является наследием холодной войны и крупнейшей военной группой в мире. Мир увидел, какую роль сыграло НАТО в "украинском кризисе" (так Пекин называет войну - ред.). То, что НАТО должно сделать, это подумать о себе, а не клеветать и нападать на Китай. Китай не является создателем и не является участником "украинского кризиса". Мы стремимся способствовать мирным переговорам. Международное сообщество широко признает объективную и справедливую позицию и конструктивную роль Китая. Мы призываем соответствующие стороны прекратить перекладывать вину и сеять раздор, прекратить подпитывать огонь и разжигать блоковое противостояние, а предпринять конкретные действия для содействия политическому урегулированию кризиса", - сказал Линь Цзянь.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай должен столкнуться с последствиями за поддержку войны россии в Украине, если он не изменит свою политику.