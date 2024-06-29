Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на встрече в хорватском Дубровнике обсудили вопрос поставки дополнительных систем ПВО Patriot в Украину. Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Главной темой нашего разговора была поставка в Украину дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Мы положительно оценили достигнутый прогресс и скоординировали дальнейшие шаги в этом направлении, - отметил украинский министр.

Детали

По его словам, на встрече речь шла также о совместных усилиях по предоставлению Украине дополнительного оружия и боеприпасов, предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне и ожидаемых его результатах.

Также Кулеба поблагодарил Соединенные Штаты за твердую поддержку Украины.

"Мы высоко ценим последние критические решения США по поддержке украинских ударов по военным объектам в России, предоставление приоритета Украине в поставках боеприпасов для противовоздушной обороны, а также работу с третьими странами с целью укрепления обороноспособности Украины", - отметил глава украинской дипломатии.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Хорватии со специальным представителем КНР по европейским делам У Хунбо и обсудил усилия по восстановлению мира в Украине на основе Устава ООН и международного права, отметив важность рассмотрения украинско-китайских отношений в контексте будущего членства Украины в ЕС.