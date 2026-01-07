Кто-то, кто включает и выключает тумблер, решил иначе: Садовый заявил, что несмотря на призыв премьера в двух медучреждениях Львова нет света

Во Львове нет электроснабжения в двух медицинских учреждениях: центре для людей, прошедших плен и пытки, а также в пульмонологическом отделении на Чупрынки. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый и добавил, что "несмотря на призыв премьера, кто-то, кто включает и выключает тумблер, решил иначе", передает УНН.

По состоянию на 14:50 во Львове нет электроснабжения в двух медицинских учреждениях: центре для людей, прошедших плен и пытки, а также в пульмонологическом отделении на Чупрынки. Несмотря на призыв госпожи Премьер-министра, к сожалению, кто-то, кто включает и выключает тумблер, решил иначе

Мэр Львова также рассказал о работе электротранспорта.

Работу электротранспорта постепенно восстанавливают. Все трамваи уже курсируют. Троллейбусы возобновят движение в ближайшее время. Несмотря на это, с самого утра на маршруты вышли альтернативные автобусы — там, где нужно, они дублировали или дополняли работу электротранспорта

По его словам, "город не остановился, город работает".

Надо иметь разум, чтобы не отключать больницы, где сотни людей лежат под аппаратами искусственного дыхания. Я не знаю, кто до этого додумался, но молчать об этом не буду. Спасибо всем коллегам из Кабмина и ЛОВА, кто звонил и предлагал помощь!