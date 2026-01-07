$42.560.14
Кто-то, кто включает и выключает тумблер, решил иначе: Садовый заявил, что несмотря на призыв премьера в двух медучреждениях Львова нет света

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Во Львове два медицинских учреждения, включая центр для пострадавших от плена и пыток, обесточены. Мэр Андрей Садовый сообщил, что электротранспорт возобновляет работу, но выразил возмущение отключением больниц.

Кто-то, кто включает и выключает тумблер, решил иначе: Садовый заявил, что несмотря на призыв премьера в двух медучреждениях Львова нет света

Во Львове нет электроснабжения в двух медицинских учреждениях: центре для людей, прошедших плен и пытки, а также в пульмонологическом отделении на Чупрынки. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый и добавил, что "несмотря на призыв премьера, кто-то, кто включает и выключает тумблер, решил иначе", передает УНН.

По состоянию на 14:50 во Львове нет электроснабжения в двух медицинских учреждениях: центре для людей, прошедших плен и пытки, а также в пульмонологическом отделении на Чупрынки. Несмотря на призыв госпожи Премьер-министра, к сожалению, кто-то, кто включает и выключает тумблер, решил иначе 

- сообщил Садовый.

Мэр Львова также рассказал о работе электротранспорта.

Работу электротранспорта постепенно восстанавливают. Все трамваи уже курсируют. Троллейбусы возобновят движение в ближайшее время. Несмотря на это, с самого утра на маршруты вышли альтернативные автобусы — там, где нужно, они дублировали или дополняли работу электротранспорта 

- сказал Садовый.

По его словам, "город не остановился, город работает".

Надо иметь разум, чтобы не отключать больницы, где сотни людей лежат под аппаратами искусственного дыхания. Я не знаю, кто до этого додумался, но молчать об этом не буду. Спасибо всем коллегам из Кабмина и ЛОВА, кто звонил и предлагал помощь! 

- резюмировал Садовый.

Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове07.01.26, 11:26 • 14622 просмотра

Напомним

Ранее Садовый заявил, что во Львове с ночи 6-7 января от электроэнергии отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт.

Антонина Туманова

ОбществоЗдоровье
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Андрей Садовый
Львов