13:11
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причина
10:27
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем'єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
Хтось, хто вмикає і вимикає тумблер, вирішив інакше: Садовий заявив, що попри заклик прем'єрки у двох медзакладах Львова немає світла

Київ • УНН

 • 34 перегляди

У Львові два медичні заклади, включаючи центр для постраждалих від полону та тортур, знеструмлені. Міський голова Андрій Садовий повідомив, що електротранспорт відновлює роботу, але висловив обурення відключенням лікарень.

Хтось, хто вмикає і вимикає тумблер, вирішив інакше: Садовий заявив, що попри заклик прем'єрки у двох медзакладах Львова немає світла

У Львові немає електропостачання у двох медичних закладах: центрі для людей, які пройшли полон і тортури, а також у пульмонологічному відділенні на Чупринки. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий і додав, що "попри заклик премʼєрки, хтось, хто вмикає і вимикає тумблер, вирішив інакше", передає УНН.

Станом на 14:50 у Львові немає електропостачання у двох медичних закладах: центрі для людей, які пройшли полон і тортури, а також у пульмонологічному відділенні на Чупринки. Попри заклик пані Премʼєр-міністерки, на жаль, хтось, хто вмикає і вимикає тумблер, вирішив інакше 

- повідомив Садовий.

Мер Львова також розповів про роботу електротранспорту.

Роботу електротранспорту поступово відновлюють. Усі трамваї вже курсують. Тролейбуси відновлять рух найближчим часом. Попри це, з самого ранку на маршрути вийшли альтернативні автобуси — там, де потрібно, вони дублювали або доповнювали роботу електротранспорту 

- сказав Садовий.

За його словами, "місто не зупинилось, місто працює".

Треба мати розум, щоб не вимикати лікарні, де сотні людей лежать під апаратами штучного дихання. Я не знаю, хто до цього додумався, але мовчати про таке не буду. Дякую всім колегам з Кабміну та ЛОВА, хто телефонував і пропонував допомогу! 

- резюмував Садовий.

Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем'єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові

Нагадаємо

Раніше Садовий заявив, що у Львові з ночі 6-7 січня від електроенергії відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт.

Антоніна Туманова

