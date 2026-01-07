Хтось, хто вмикає і вимикає тумблер, вирішив інакше: Садовий заявив, що попри заклик прем'єрки у двох медзакладах Львова немає світла

У Львові немає електропостачання у двох медичних закладах: центрі для людей, які пройшли полон і тортури, а також у пульмонологічному відділенні на Чупринки. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий і додав, що "попри заклик премʼєрки, хтось, хто вмикає і вимикає тумблер, вирішив інакше", передає УНН.

Станом на 14:50 у Львові немає електропостачання у двох медичних закладах: центрі для людей, які пройшли полон і тортури, а також у пульмонологічному відділенні на Чупринки. Попри заклик пані Премʼєр-міністерки, на жаль, хтось, хто вмикає і вимикає тумблер, вирішив інакше

Мер Львова також розповів про роботу електротранспорту.

Роботу електротранспорту поступово відновлюють. Усі трамваї вже курсують. Тролейбуси відновлять рух найближчим часом. Попри це, з самого ранку на маршрути вийшли альтернативні автобуси — там, де потрібно, вони дублювали або доповнювали роботу електротранспорту

За його словами, "місто не зупинилось, місто працює".

Треба мати розум, щоб не вимикати лікарні, де сотні людей лежать під апаратами штучного дихання. Я не знаю, хто до цього додумався, але мовчати про таке не буду. Дякую всім колегам з Кабміну та ЛОВА, хто телефонував і пропонував допомогу!