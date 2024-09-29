Когда украинцам представят План победы? Ермак дал ответ
Киев • УНН
Глава ОП Ермак заявил, что План победы будет представлен украинцам после презентации президенту США. Некоторые детали плана останутся закрытыми из соображений безопасности.
План победы будет представлен украинцам после его презентации президенту США и партнерам. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак в эфире телемарафона, и добавил, что некоторые его детали являются закрытыми, передает корреспондент УНН.
«Это План Президента и безусловно, как он пообещал, что после презентации президенту США, партнерам, я думаю, что он будет представлен украинцам», - сказал Ермак.
Он отметил, что некоторые детали Плана победы являются закрытыми.
«Но, могу сказать, что безусловно есть части, которые очень чувствительны и являются закрытыми. Не, потому что есть секреты ... Все, что становится публичным, об этом слышат не только у нас в стране, об этом слышит и враг и поэтому некоторые детали этого Плана являются закрытыми», - пояснил Ермак.
Дополнение
Во время своего крайнего визита в Америку Зеленский представил План победы Дональду Трампу, вице-президенту Камале Харрис и президенту США Байдену.
Следующая встреча президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского состоится 12 октября в Германии. Там глава Белого дома будет председательствовать на встрече на уровне лидеров стран и правительств Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Во время этой встречи президенты подробнее будут говорить о Плане победы.
Нардеп и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Егор Чернев сообщал, что считает, что на заседании «Рамштайн», где будет председательствовать президент Джо Байден, США отреагируют на представленный Украиной «План победы».
Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского24 сентября 2024, 10:28 • 199509 просмотров