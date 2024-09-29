Когда украинцам представят План победы? Ермак дал ответ

План победы будет представлен украинцам после его презентации президенту США и партнерам. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак в эфире телемарафона, и добавил, что некоторые его детали являются закрытыми, передает корреспондент УНН.

«Это План Президента и безусловно, как он пообещал, что после презентации президенту США, партнерам, я думаю, что он будет представлен украинцам», - сказал Ермак.

Он отметил, что некоторые детали Плана победы являются закрытыми.

«Но, могу сказать, что безусловно есть части, которые очень чувствительны и являются закрытыми. Не, потому что есть секреты ... Все, что становится публичным, об этом слышат не только у нас в стране, об этом слышит и враг и поэтому некоторые детали этого Плана являются закрытыми», - пояснил Ермак.

Дополнение

Во время своего крайнего визита в Америку Зеленский представил План победы Дональду Трампу, вице-президенту Камале Харрис и президенту США Байдену.

Следующая встреча президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского состоится 12 октября в Германии. Там глава Белого дома будет председательствовать на встрече на уровне лидеров стран и правительств Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Во время этой встречи президенты подробнее будут говорить о Плане победы.

Нардеп и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Егор Чернев сообщал, что считает, что на заседании «Рамштайн», где будет председательствовать президент Джо Байден, США отреагируют на представленный Украиной «План победы».

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