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Коли українцям представлять План перемоги? Єрмак дав відповідь

Коли українцям представлять План перемоги? Єрмак дав відповідь

Київ • УНН

 • 49453 перегляди

Голова ОП Єрмак заявив, що План перемоги буде представлений українцям після презентації президенту США. Деякі деталі плану залишаться закритими з міркувань безпеки.

План перемоги буде презентований українцям після його  презентації президенту США та партнерам. Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону, та додав, що деякі його деталі є закритими, передає кореспондент УНН.

"Це План Президента й безумовно, як він пообіцяв, що після презентації президенту США, партнерам, я думаю, що він буде презентований українцям", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що  деякі деталі Плану перемоги є закритими.

 "Але, можу сказати, що безумовно є частини, які дуже чутливі і є закритими. Не, тому що є секрети...Все, що стає публічним, про це чують не тільки в нас в країні, про це чує і ворог й тому деякі деталі цього Плану є закритими", - пояснив Єрмак.

Доповнення

Під час свого крайнього візиту до Америки Зеленський представив План перемоги Дональду Трампу, віцепрезиденту Камалі Гарріс та президенту США Байдену.

Наступна зустріч президентів США Джо Байдена й України Володимира Зеленського відбудеться 12 жовтня у Німеччині. Там глава Білого дому головуватиме на зустрічі на рівні лідерів країн та урядів Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Під час цієї зустрічі президенти детальніше говоритимуть про План перемоги. 

Нардеп і заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки й оборони України Єгор Чернєв повідомляв, що вважає, що на засіданні "Рамштайн", де буде головувати президент Джо Байден, США відреагують на представлений Україною "План перемоги".

Без огляду на те, що в голові у путіна: що відомо про План перемоги від Зеленського 24.09.24, 13:28 • 200179 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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kamala-harrisКамала Гарріс
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