Когда отменят аварийные отключения света в двух областях - ответ Минэнерго
Киев • УНН
В энергосистеме Украины введены временные аварийные графики отключений в двух областях из-за повреждений от обстрелов. Ситуация остается сбалансированной, отключения отменят после завершения ремонтных работ.
Энергосистема Украины остается сбалансированной, в двух областях введены аварийные графики отключения электроэнергии во избежание перегрузок, их отменят, как только завершатся ремонтно-восстановительные работы, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.
Детали
«Сейчас энергосистема остается сбалансированной. Но вражеские обстрелы энергетической инфраструктуры приводят к повреждениям, которые затрудняют работу энергосистемы», - сообщили в Минэнерго.
По данным Минэнерго, «сегодня утром оператором системы передачи во избежание перегрузок в отдельных районах в двух областях временно введены аварийные графики отключения».
Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно28 октября 2024, 07:42 • 57685 просмотров
«Как только завершатся ремонтно-восстановительные работы, графики будут отменены», - указали в министерстве.
И призвали потребителей пользоваться электроэнергией экономно, особенно в вечерний период с 17:00 до 22:00.
За прошедшие сутки, как сообщается, энергетики восстановили питание для 30 037 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.
Ситуация на ЗАЭС
«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.22 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - сообщили в Минэнерго.
Импорт
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 4267 МВт*ч и мощностью 658 МВт.