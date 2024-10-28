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Коли скасують аварійні відключення світла у двох областях - відповідь Міненерго

Київ • УНН

 • 18183 перегляди

В енергосистемі України запроваджено тимчасові аварійні графіки відключень у двох областях через пошкодження від обстрілів. Ситуація залишається збалансованою, відключення скасують після завершення ремонтних робіт.

Коли скасують аварійні відключення світла у двох областях - відповідь Міненерго

Енергосистема України залишається збалансованою, у двох областях запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії для уникнення перевантажень, їх скасують, щойно завершаться ремонтно-відновлювальні роботи, повідомили у Міненерго у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Наразі енергосистема залишається збалансованою. Але ворожі обстріли енергетичної інфраструктури призводять до пошкоджень, які ускладнюють роботу енергосистеми", - повідомили у Міненерго.

За даними Міненерго, "сьогодні зранку оператором системи передачі для уникнення перевантажень в окремих районах у двох областях тимчасово запроваджено аварійні графіки відключення".

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"Щойно завершаться ремонтно-відновлювальні роботи, графіки буде скасовано", - вказали у міністерстві.

І закликали споживачів користуватись електроенергією ощадливо, особливо у вечірній період з 17:00 до 22:00.

Минулої доби, як повідомляється, енергетики відновили живлення для 30 037 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій. 

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.22 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.

Імпорт 

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 4267 МВт*год та потужністю 658 МВт.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійнаЕкономіка
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