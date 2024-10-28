Графіки аварійних відключень світла ввели у двох областях: де саме
Київ • УНН
У Сумській області введено графіки аварійних відключень у Конотопському та Роменському районах. У Полтавській області ГАВ застосовано у дев'яти районах з обсягом розвантаження 25 МВт.
У Сумській та Полтавській областях сьогодні вранці було введено графіки аварійних відключень електроенергії, пише УНН з посиланням на дані місцевих обленерго.
Деталі
Як повідомили в Сумиобленерго, за вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введені графіки аварійних відключень (ГАВ). О 09:06 відключені споживачі на території Конотопського району (5 черга) та Роменського району (1,2 черги).
У Полтавській області також, за даними Полтаваобленерго, за розпорядженням НЕК "Укренерго", 28 жовтня з 09:01 застосовано ГАВ на території Миргородського, Лубенського, Лохвицького, Гадяцького, Гребінківського, Хорольського, Оржицького, Чорнухинського, Пирятинського районів Полтавської області. Обсяг розвантаження - 25 МВт.
Доповнення
За даними Сумської ОВА, сьогодні, 28 жовтня ворог завдав авіаційний удар по енергетичних об’єктах критичної інфраструктури Конотопського району, застосувавши БПЛА типу "Шахед".