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Графіки аварійних відключень світла ввели у двох областях: де саме

Київ • УНН

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У Сумській області введено графіки аварійних відключень у Конотопському та Роменському районах. У Полтавській області ГАВ застосовано у дев'яти районах з обсягом розвантаження 25 МВт.

Графіки аварійних відключень світла ввели у двох областях: де саме

У Сумській та Полтавській областях сьогодні вранці було введено графіки аварійних відключень електроенергії, пише УНН з посиланням на дані місцевих обленерго.

Деталі

Як повідомили в Сумиобленерго, за вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введені графіки аварійних відключень (ГАВ). О 09:06 відключені споживачі на території Конотопського району (5 черга) та Роменського району (1,2 черги).

У Полтавській області також, за даними Полтаваобленерго, за розпорядженням НЕК "Укренерго", 28 жовтня з 09:01 застосовано ГАВ на території Миргородського, Лубенського, Лохвицького, Гадяцького, Гребінківського, Хорольського, Оржицького, Чорнухинського, Пирятинського районів Полтавської області. Обсяг розвантаження - 25 МВт.

Доповнення

За даними Сумської ОВА, сьогодні, 28 жовтня ворог завдав авіаційний удар по енергетичних об’єктах критичної інфраструктури Конотопського району, застосувавши БПЛА типу "Шахед". 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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