Климкин назвал главные темы норманнской встречи
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Главными темами на встрече "нормандской четверки" станут акты российской агрессии в Черном море, миротворцы на Донбассе и освобождения политических заключенных. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter, передает УНН.
"Наши партнеры приложили много усилий для организации встречи политдиректоров "норманнского формата" в Берлине. Даже сегодня с нашими друзьями будем пытаться говорить с Россией. Повестка дня: акты российской агрессии в Черном море, миротворцы на Донбассе и освобождения политических заключенных", - написал он.
Как сообщал УНН, встреча "нормандской четверки" состоится, несмотря на события в Керченском проливе.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранения и захват в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных , двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН .