Клімкін назвав головні теми норманської зустрічі

"Наші партнери доклали багато зусиль для організації зустрічі політдиректорів "норманського формату" у Берліні. Навіть сьогодні з нашими друзями будемо намагатися говорити з Росією. Порядок денний: акти російської агресії в Чорному морі, миротворці на Донбасі та звільнення політичних в’язнів", - написав він.



Як повідомляв УНН, зустріч "нормандської четвірки" відбудеться попри події в Керченській протоці.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.