Зустріч "нормандської четвірки" відбудеться попри події в Керченській протоці

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Політичні директори "нормандської четвірки" проведуть у понеділок в Берліні зустріч, незважаючи на інцидент в Чорному морі. Про це повідомили журналістам в посольстві РФ в ФРН, передає УНН із посиланням на ТАСС.