Зустріч "нормандської четвірки" відбудеться попри події в Керченській протоці

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Політичні директори "нормандської четвірки" проведуть у понеділок в Берліні зустріч, незважаючи на інцидент в Чорному морі. Про це повідомили журналістам в посольстві РФ в ФРН, передає УНН із посиланням на ТАСС.

"Так, зустріч відбудеться в плановому режимі", - зазначили в дипмісії, відповідаючи на відповідне запитання.

За даними МЗС ФРН, які наводить видання, політичні директора обговорять мінський процес і місію ООН на Донбасі.

Нагадаємо, 26 листопада у Берліні відбудеться черговий раунд консультацій нормандської четвірки на рівні політичних директорів. Україну на консультаціях представлятиме політичний директор МЗС Олексій Макеєв.

У міністерстві зазначили, що, на виконання доручення міністрів закордонних справ чотирьох держав “нормандського формату” за результатами міністерського засідання 11 червня, учасники консультацій “зосередяться на подальшому обговоренні питання щодо започаткування операції з підтримання миру на Донбасі”.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

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