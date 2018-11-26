Встреча "нормандской четверки" состоится, несмотря на события в Керченском проливе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Политические директора "нормандской четверки" проведут в понедельник в Берлине встречу, несмотря на инцидент в Черном море. Об этом сообщили журналистам в посольстве РФ в ФРГ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Да, встреча состоится в плановом режиме", - отметили в дипмиссии, отвечая на соответствующий вопрос.
По данным МИД ФРГ, которые приводит издание, политические директора обсудят минский процесс и миссию ООН на Донбассе.
Напомним, 26 ноября в Берлине состоится очередной раунд консультаций нормандской четверки на уровне политических директоров. Украину на консультациях будет представлять политический директор МИД Алексей Макеев.
В министерстве отметили, что, по поручению министров иностранных дел четырех держав "нормандского формата" по результатам министерского заседания 11 июня, участники консультаций "сосредоточатся на дальнейшем обсуждении вопроса о начале операции по поддержанию мира на Донбассе".
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвате в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.