“Нормандська зустріч” у Берліні: в МЗС назвали теми переговорів

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Черговий раунд консультацій “нормандської четвірки” на рівні політичних директорів відбудеться в понеділок у Берліні, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.

“26 листопада у Берліні відбудеться черговий раунд консультацій нормандської четвірки на рівні політичних директорів. Україну на консультаціях представлятиме політичний директор МЗС Олексій Макеєв”, — йдеться в повідомленні МЗС.

У міністерстві зазначили, що, на виконання доручення міністрів закордонних справ чотирьох держав “нормандського формату” за результатами міністерського засідання 11 червня, учасники консультацій “зосередяться на подальшому обговоренні питання щодо започаткування операції з підтримання миру на Донбасі”.

“Керуючись інтересами відновлення миру на Донбасі та забезпечення безпеки цивільного населення, Україна разом з партнерами виходить з необхідності розгортання повномасштабної місії на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону”, — наголосили в дипвідомстві.

Як повідомляв УНН, Росія виступає за проведення третього саміту “нормандської четвірки” після розведення сил і засобів сторін конфлікту і реалізації “формули Штайнмайєра” про параметри “особливого статусу” Донбасу.

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