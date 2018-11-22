"Нормандская встреча" в Берлине: в МИД назвали темы переговоров

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Очередной раунд консультаций "нормандской четверки" на уровне политических директоров состоится в понедельник в Берлине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

“26 ноября в Берлине состоится очередной раунд консультаций нормандской четверки на уровне политических директоров. Украину на консультациях будет представлять политический директор МИД Алексей Макеев”, — говорится в сообщении МИД.

В министерстве отметили, что, по поручению министров иностранных дел четырех держав “нормандского формата” по результатам министерского заседания 11 июня, участники консультаций “сосредоточатся на дальнейшем обсуждении вопроса о начале операции по поддержанию мира на Донбассе”.

“Руководствуясь интересами восстановления мира на Донбассе и обеспечения безопасности гражданского населения, Украина вместе с партнерами исходит из необходимости развертывания полномасштабной миссии на всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы”, — отметили в дипведомстве.

Как сообщал УНН, Россия выступает за проведение третьего саммита “нормандской четверки” после разведения сил и средств сторон конфликта и реализации “формулы Штайнмайера” о параметрах “особого статуса” Донбасса.

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