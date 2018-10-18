Москва висунула умови для чергового саміту "нормандської четвірки"

"Ми дуже тісно співпрацюємо з Францією... у тому, що стосується необхідності суворого виконання мінських домовленостей - продукту спільної роботи лідерів Росії, Франції, Німеччини та України. Йдеться про те, щоб провести чергову зустріч у "нормандському форматі", - сказав Лавров в інтерв'ю французьким ЗМІ, нагадавши, що попередні два саміти відбулись у Парижі у 2015 році і в Берліні у 2016 році.

"Ми за те, щоб відбувся третій саміт. Природно, його потрібно добре підготувати, щоб лідерам чотирьох держав не було ніяково від того, що рішення попередніх самітів не виконуються", - продовжив він.

За словами Лаврова, рішення поки залишаються "навіть не на папері, а в атмосфері", у тому числі, що стосується розведення сил і засобів у трьох населених пунктах у зоні конфлікту. Лавров звинуватив у цьому українську владу.

Він заявив, що з "формулою Штайнмайєра" погодилися на саміті у Парижі і потім підтвердили у Берліні.

"Як тільки ми хоча б за цими двома напрямками виконаємо те, про що говорили лідери, ми будемо "за" проведення чергового саміту", - сказав міністр.

Наприкінці 2015 року тодішній голова МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр запропонував формулу врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко 4 жовтня підписав закон про продовження дії особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей до 31 грудня 2019 року.