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Москва выдвинула условия для очередного саммита "нормандской четверки"

Москва выдвинула условия для очередного саммита "нормандской четверки"

Киев  •  УНН

 • 18548 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Россия выступает за проведение третьего саммита "нормандской четверки" после разведения сил и средств сторон конфликта и реализации "формулы Штайнмайера" о параметрах "особого статуса" Донбасса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Мы очень тесно сотрудничаем с Францией... в том, что касается необходимости строгого выполнения минских договоренностей - продукта совместной работы лидеров России, Франции, Германии и Украины. Речь идет о том, чтобы провести очередную встречу в "нормандском формате", - сказал Лавров в интервью французским СМИ, напомнив, что предыдущие два саммита состоялись в Париже в 2015 году и в Берлине в 2016 году.

"Мы за то, чтобы состоялся третий саммит. Естественно, его нужно хорошо подготовить, чтобы лидерам четырех государств не было неловко от того, что решения предыдущих саммитов не выполняются", - продолжил он.

По словам Лаврова, решение пока остаются "даже не на бумаге, а в атмосфере", в том числе в том, что касается разведения сил и средств в трех населенных пунктах в зоне конфликта. Лавров обвинил в этом украинскую власть.

Он заявил, что с "формулой Штайнмайера" согласились на саммите в Париже и затем подтвердили в Берлине.

"Как только мы хотя бы по этим двум направлениям выполним то, о чем говорили лидеры, мы будем "за" проведение очередного саммита", - сказал министр.

В конце 2015 года тогдашний глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил формулу урегулирования конфликта на Донбассе.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко 4 октября подписал закон о продлении действия особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2019 года.

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