Китайский компонент в дронах рф и поврежденное консульство КНР в Одессе: Сибига показал фото

В Киеве после сегодняшней ночной атаки россиян обнаружен компонент беспилотника, изготовленный в Китае. Кроме того, этой ночью в Одессе получило незначительные повреждения здание Генерального консульства Китая в результате атаки рф по городу. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Какая ирония судьбы. После сегодняшней массированной российской воздушной атаки на Украину мы обнаружили в Киеве компонент российско-иранского боевого беспилотника "шахед-136"/"герань-2", который был изготовлен в Китае и поставлен совсем недавно. Этой же ночью здание Генерального консульства Китая в Одессе получило незначительные повреждения в результате российских ударов по городу - написал Сибига.

Он отметил, что нет лучшей метафоры для того, как путин продолжает эскалацию своей войны и террора, привлекая к ней других, в том числе северокорейские войска, иранское оружие и некоторых китайских производителей.

Безопасность в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе неразрывно связана. Это не соревнование за внимание. Противодействие российской агрессии и террору в Европе непосредственно способствует укреплению безопасности на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы призываем Соединенные Штаты и международное сообщество усилить давление как на режим в москве и его военный бюджет, так и на всех остальных во всем мире, кто поддерживает военные усилия россии и позволяет Путину продолжать убивать людей в Украине. Ждать больше нет времени - добавил Сибига.

Напомним

россия ночью запустила по Украине 539 беспилотников и 11 ракет, в том числе баллистику, обезврежено 476 дронов и две крылатые ракеты, враг в основном бил по Киеву, есть попадания в 8 местах (9 ракет и 63 дрона).

В Киеве в результате одной из самых масштабных атак рф на столицу уже 26 пострадавших, среди которых 10-летняя девочка.