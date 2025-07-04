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Китайський компонент у дронах рф та пошкоджене консульство КНР в Одесі: Сибіга показав фото

Київ • УНН

 • 862 перегляди

У Києві виявили китайський компонент у російському безпілотнику після нічної атаки. Тієї ж ночі будівля Генконсульства Китаю в Одесі зазнала незначних пошкоджень від російських ударів.

Китайський компонент у дронах рф та пошкоджене консульство КНР в Одесі: Сибіга показав фото

У Києві після сьогоднішньої нічної атаки росіян виявлено компонент безпілотника, виготовлений у Китаї. Окрім того, цієї ночі в Одесі зазнала незначних пошкоджень будівля Генерального консульства Китаю внаслідок атаки рф по місту. Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга в соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Яка іронія долі. Після сьогоднішньої масованої російської повітряної атаки на Україну ми виявили в Києві компонент російсько-іранського бойового безпілотника "шахед-136"/"геран-2", який був виготовлений в Китаї і поставлений зовсім недавно. Цієї ж ночі будівля Генерального консульства Китаю в Одесі зазнала незначних пошкоджень в результаті російських ударів по місту

- написав Сибіга.

Він зазначив, що немає кращої метафори для того, як путін продовжує ескалацію своєї війни і терору, залучаючи до неї інших, в тому числі північнокорейські війська, іранську зброю і деяких китайських виробників.

Безпека в Європі, на Близькому Сході і в Індо-Тихоокеанському регіоні нерозривно пов'язана. Це не змагання за увагу. Протидія російській агресії і терору в Європі безпосередньо сприяє зміцненню безпеки на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ми закликаємо Сполучені Штати і міжнародне співтовариство посилити тиск як на режим у москві і його військовий бюджет, так і на всіх інших в усьому світі, хто підтримує військові зусилля росії і дозволяє путіну продовжувати вбивати людей в Україні. Чекати більше немає часу

- додав Сибіга.

Нагадаємо

росія вночі запустила по Україні 539 безпілотників та 11 ракет, у тому числі балістику, знешкоджено 476 дронів та дві крилаті ракети, ворог в основному бив по Києві, є влучання у 8 місцях (9 ракет і 63 дронів).

У Києві внаслідок однієї з наймасштабніших атак рф на столицю уже 26 постраждалих, серед яких 10-річна дівчинка.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоВійнаНовини Світу
Сибіга Андрій Іванович
Шахед-136
Європа
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна
Одеса
Київ
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