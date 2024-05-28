Китай призывает прекратить нападения на гражданские суда в Красном море

Член Политбюро ЦК КПК и министр иностранных дел Ван И заявил, что напряженность в Красном море вызвана конфликтом в Газе и призвал обеспечить безопасность судоходства в регионе. Такое заявление он сделал во время встречи с министром иностранных дел Йемена Зандани, пишет УНН.

Детали

Ван И отметил, что текущая напряженность в Красном море ярко иллюстрирует последствия конфликта в Газе. Он отметил необходимость немедленного прекращения боевых действий в Газе, предотвращения дальнейшей гуманитарной катастрофы и снижения влияния конфликта на регион.

"Китай призывает прекратить нападения на гражданские суда и обеспечить безопасность судоходных путей в Красном море и готов продолжать играть конструктивную роль в этом отношении", - сказал Ван И.

Напомним

Китай готовит армаду паромов и гражданских судов для вторжения на Тайвань. Это происходит на фоне усиления кампании давления на островное государство со стороны Пекина.