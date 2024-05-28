Китай призывает прекратить нападения на гражданские суда в Красном море
Киев • УНН
Китай призывает обеспечить безопасность судоходства в регионе Красного моря и прекратить конфликт в Газе, чтобы предотвратить дальнейшую гуманитарную катастрофу и региональную напряженность.
Член Политбюро ЦК КПК и министр иностранных дел Ван И заявил, что напряженность в Красном море вызвана конфликтом в Газе и призвал обеспечить безопасность судоходства в регионе. Такое заявление он сделал во время встречи с министром иностранных дел Йемена Зандани, пишет УНН.
Детали
Ван И отметил, что текущая напряженность в Красном море ярко иллюстрирует последствия конфликта в Газе. Он отметил необходимость немедленного прекращения боевых действий в Газе, предотвращения дальнейшей гуманитарной катастрофы и снижения влияния конфликта на регион.
"Китай призывает прекратить нападения на гражданские суда и обеспечить безопасность судоходных путей в Красном море и готов продолжать играть конструктивную роль в этом отношении", - сказал Ван И.
Напомним
Китай готовит армаду паромов и гражданских судов для вторжения на Тайвань. Это происходит на фоне усиления кампании давления на островное государство со стороны Пекина.
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