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Китай закликає припинити напади на цивільні судна у Червоному морі

Китай закликає припинити напади на цивільні судна у Червоному морі

Київ • УНН

 • 21968 перегляди

Китай закликає забезпечити безпеку судноплавства в регіоні Червоного моря і припинити конфлікт в Газі, щоб запобігти подальшій гуманітарній катастрофі і регіональній напруженості.

Член Політбюро ЦК КПК та міністр закордонних справ Ван І заявив, що напруженість у Червоному морі викликана конфліктом у Газі та закликав забезпечити безпеку судноплавства у регіоні. Таку заяву він зробив під час зустрічі з міністром закордонних справ Ємену Зандані, пише УНН.

Деталі

Ван І зазначив, що поточна напруженість у Червоному морі яскраво ілюструє наслідки конфлікту в Газі. Він наголосив на необхідності негайного припинення бойових дій у Газі, запобігання подальшій гуманітарній катастрофі та зниження впливу конфлікту на регіон.

"Китай закликає припинити напади на цивільні судна та забезпечити безпеку судноплавних шляхів у Червоному морі і готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у цьому відношенні" - сказав Ван І.

Нагадаємо

Китай готує армаду поромів і цивільних суден для вторгнення на Тайвань. Це відбувається на тлі посилення кампанії тиску на острівну державу з боку Пекіна.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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