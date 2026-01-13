Киев и часть области переведены на аварийные отключения: Минэнерго объяснило

Киев и часть области переведены на аварийные отключения электроэнергии из-за атак рф и непогоды, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме – в Киеве и части Киевской области применены аварийные отключения электроэнергии. Причины введения ограничений – ракетно-дроновая атака на энергообъекты, сильный мороз и последствия непогоды в Киевской области - сообщили в Минэнерго.

Предварительно обнародованные графики отключений в Киеве и области пока не действуют. Энергетики круглосуточно работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме, отметили в министерстве.

"Просим относиться к ситуации с пониманием и помогать энергетикам - быть экономными в потреблении света, которое сейчас появляется в сети. Восстановительные работы продолжаются 24/7", - указали в Минэнерго.

В ДТЭК уточнили, что на экстренные отключения переведены весь Киев и Бучанский район Киевской области

В КГГА добавили, что аварийные отключения электроэнергии в Киеве "вызваны повреждением инфраструктуры в результате ночной вражеской атаки".

Ночные взрывы в Киеве: россияне атакуют столицу баллистическими ракетами