Киев и часть области переведены на аварийные отключения: Минэнерго объяснило

12 января, 19:13
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
публикации
Эксклюзивы
публикации
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 37471 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 43865 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 40137 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 44658 просмотра
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 35303 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 30842 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 36532 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 38594 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 94685 просмотра
Киев и часть области переведены на аварийные отключения: Минэнерго объяснило

Киев • УНН

 • 112 просмотра

В Киеве и части Киевской области применены аварийные отключения электроэнергии. Причины – ракетно-дроновая атака, мороз и непогода.

Киев и часть области переведены на аварийные отключения: Минэнерго объяснило

Киев и часть области переведены на аварийные отключения электроэнергии из-за атак рф и непогоды, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме – в Киеве и части Киевской области применены аварийные отключения электроэнергии. Причины введения ограничений – ракетно-дроновая атака на энергообъекты, сильный мороз и последствия непогоды в Киевской области

- сообщили в Минэнерго.

Предварительно обнародованные графики отключений в Киеве и области пока не действуют. Энергетики круглосуточно работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме, отметили в министерстве.

"Просим относиться к ситуации с пониманием и помогать энергетикам - быть экономными в потреблении света, которое сейчас появляется в сети. Восстановительные работы продолжаются 24/7", - указали в Минэнерго.

В ДТЭК уточнили, что на экстренные отключения переведены весь Киев и Бучанский район Киевской области

В КГГА добавили, что аварийные отключения электроэнергии в Киеве "вызваны повреждением инфраструктуры в результате ночной вражеской атаки".

Ночные взрывы в Киеве: россияне атакуют столицу баллистическими ракетами13.01.26, 01:25 • 10447 просмотров

Юлия Шрамко

Киев