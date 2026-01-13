$43.080.09
12 січня, 19:13
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Київ та частину області перевели на аварійні відключення: Міненерго пояснило

Київ • УНН

 • 82 перегляди

У Києві та частині Київської області застосовані аварійні відключення електроенергії. Причини – ракетно-дронова атака, мороз та негода.

Київ та частину області перевели на аварійні відключення: Міненерго пояснило

Київ та частина області переведені на аварійні відключення електроенергії через атаки рф та негоду, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.

Через складну ситуацію в енергосистемі – у Києві та частині Київської області застосовані аварійні відключення електроенергії. Причини запровадження обмежень – ракетно-дронова атака на енергооб’єкти, сильний мороз та наслідки негоди на Київщині

- повідомили у Міненерго.

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлень у Києві та області наразі не діють. Енергетики цілодобово працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі, зазначили у міністерстві.

"Просимо ставитися до ситуації з розумінням і допомагати енергетикам - бути ощадливими у споживанні світла, яке зараз з'являється в мережі. Відновлювальні роботи тривають 24/7", - вказали у Міненерго.

У ДТЕК уточнили, що на екстрені відключення переведено весь Київ та Бучанський район Київщини

У КМДА додали, що аварійні відключення електроенергії у Києві "спричинені пошкодженням інфраструктури внаслідок нічної ворожої атаки".

Нічні вибухи у Києві: росіяни атакують столицю балістичними ракетами13.01.26, 01:25 • 10423 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономікаКиївКиївська область
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Укренерго
Київ