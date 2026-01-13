Київ та частину області перевели на аварійні відключення: Міненерго пояснило

Київ та частина області переведені на аварійні відключення електроенергії через атаки рф та негоду, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.

Через складну ситуацію в енергосистемі – у Києві та частині Київської області застосовані аварійні відключення електроенергії. Причини запровадження обмежень – ракетно-дронова атака на енергооб’єкти, сильний мороз та наслідки негоди на Київщині - повідомили у Міненерго.

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлень у Києві та області наразі не діють. Енергетики цілодобово працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі, зазначили у міністерстві.

"Просимо ставитися до ситуації з розумінням і допомагати енергетикам - бути ощадливими у споживанні світла, яке зараз з'являється в мережі. Відновлювальні роботи тривають 24/7", - вказали у Міненерго.

У ДТЕК уточнили, що на екстрені відключення переведено весь Київ та Бучанський район Київщини

У КМДА додали, що аварійні відключення електроенергії у Києві "спричинені пошкодженням інфраструктури внаслідок нічної ворожої атаки".

Нічні вибухи у Києві: росіяни атакують столицю балістичними ракетами