Киев готовится к возобновлению образовательного процесса: стали известны детали

В Киеве со следующей недели готовятся к возобновлению образовательного процесса. Однако пока неизвестно, в каком именно формате это будет происходить, поскольку все зависит от многих факторов. Об этом в эфире "Киев 24" заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает УНН.

Детали

По его словам, если температура не позволит начинать учебный процесс в школе офлайн, то столичные школы перейдут на онлайн режим и будут учиться дистанционно.

Заместитель председателя КГГА добавил, что учебный процесс может осуществляться в нескольких форматах: офлайн, онлайн, смешанный.

И такие и такие варианты мы уже проходили в зависимости от ситуации, которая есть с безопасностью, энергетикой, температурным режимом или связью. Поэтому к любому из форматов мы готовы - заявил Мондриевский.

В КГГА также призвали родителей быть гибкими в этом вопросе и с пониманием относиться к ситуации, которая есть.

