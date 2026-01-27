У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні

У Києві відчутний дефіцит у водіях громадського транспорту. Найбільше підприємству бракує водіїв автобусів, однак найбільша нестача кадрів зберігається і в тролейбусному та трамвайному сегменті. Детальніше про дефіцит водіїв в Києві і про те, яка ситуація у місті, розповів журналістці УНН директор з виробництва КП "Київпастранс" Андрій Коваленко.

Основна робота міського пасажирського транспорту в Києві організовується з урахуванням наявних технічних і кадрових ресурсів, реального пасажиропотоку та поточної ситуації в місті.

Потреба у водіях автобусів становить 32%. Тролейбусів – 25%, трамваїв – 21,6%. Необхідність у збільшенні кількості водіїв зберігається, незалежно від сезонності. Робота транспорту планується з урахуванням існуючого пасажиропотоку та його пікового навантаження. Зокрема, зважаючи на поточну ситуацію в енергосистемі у м. Києві, до роботи на автобусних маршрутах тимчасово залучені водії електротранспорту, які мають відповідну кваліфікацію та посвідчення необхідної категорії

За його словами, підприємство системно працює над посиленням кадрового потенціалу. Для працівників пропонують офіційне працевлаштування, позмінний графік роботи, щорічні оплачувані відпустки, можливість бронювання відповідно до законодавства, організований трансфер та безкоштовний проїзд у наземному громадському транспорті підприємства. Окремо зазначається, що можливе працевлаштування осіб з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань. (за відсутності протипоказань до працевлаштування).

Паралельно триває підготовка нових кадрів. Відокремлений підрозділ КП "Київпастранс" Навчально-курсовий комбінат постійно проводить набір і підготовку нових водіїв.

У програмі навчання як теоретичні заняття, так і практичні керування на спеціалізованій техніці. Після завершення навчання слухачі отримують свідоцтво кваліфікованого робітника державного зразка. Навчання водіїв автобусів на категорію Д триває 8 тижнів (за наявності посвідчення категорії В або С, зі стажем керування автотранспортним засобом не менше 3 років), на категорію ДЕ – 4 тижні (за умови стажу керування автобусом не менше 1 року). Підготовка водіїв трамваїв і тролейбусів без досвіду триває 12 тижнів