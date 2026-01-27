В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
Киев • УНН
В Киеве наблюдается дефицит водителей общественного транспорта, больше всего не хватает водителей автобусов. «Киевпастранс» предлагает официальное трудоустройство и обучение, среднемесячная зарплата водителей составляет около 38-40 тысяч гривен.
В Киеве ощущается дефицит водителей общественного транспорта. Больше всего предприятию не хватает водителей автобусов, однако наибольшая нехватка кадров сохраняется и в троллейбусном и трамвайном сегменте. Подробнее о дефиците водителей в Киеве и о том, какая ситуация в городе, рассказал журналистке УНН директор по производству КП "Киевпастранс" Андрей Коваленко.
Детали
Основная работа городского пассажирского транспорта в Киеве организуется с учетом имеющихся технических и кадровых ресурсов, реального пассажиропотока и текущей ситуации в городе.
Потребность в водителях автобусов составляет 32%. Троллейбусов – 25%, трамваев – 21,6%. Необходимость в увеличении количества водителей сохраняется, независимо от сезонности. Работа транспорта планируется с учетом существующего пассажиропотока и его пиковой нагрузки. В частности, учитывая текущую ситуацию в энергосистеме в г. Киеве, к работе на автобусных маршрутах временно привлечены водители электротранспорта, имеющие соответствующую квалификацию и удостоверение необходимой категории
По его словам, предприятие системно работает над усилением кадрового потенциала. Для работников предлагают официальное трудоустройство, посменный график работы, ежегодные оплачиваемые отпуска, возможность бронирования в соответствии с законодательством, организованный трансфер и бесплатный проезд в наземном общественном транспорте предприятия. Отдельно отмечается, что возможно трудоустройство лиц с инвалидностью при отсутствии медицинских противопоказаний. (при отсутствии противопоказаний к трудоустройству).
Параллельно продолжается подготовка новых кадров. Обособленное подразделение КП "Киевпастранс" Учебно-курсовой комбинат постоянно проводит набор и подготовку новых водителей.
В программе обучения как теоретические занятия, так и практические управления на специализированной технике. После завершения обучения слушатели получают свидетельство квалифицированного рабочего государственного образца. Обучение водителей автобусов на категорию Д длится 8 недель (при наличии удостоверения категории В или С, со стажем управления автотранспортным средством не менее 3 лет), на категорию ДЕ – 4 недели (при условии стажа управления автобусом не менее 1 года). Подготовка водителей трамваев и троллейбусов без опыта длится 12 недель
Пройти такую подготовку можно бесплатно по направлению Центра занятости или по внутренним программам предприятия. Однако среднемесячная заработная плата водителей, по предварительной информации, при нормальной продолжительности рабочего времени составляет:
- 38 556 гривен - для водителей автобусов;
- 38 140 гривен - для водителей трамваев; - 40 277 гривен - для водителей троллейбусов.
В то же время, уровень заработной платы водителей зависит от класса водителя (I, II, III), отработанных часов, типа подвижного состава, маршрута и т.д. КП "Киевпастранс" продолжает работать над усилением кадрового состава и обеспечением стабильной работы городского общественного транспорта