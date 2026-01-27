В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении

В Киеве ощущается дефицит водителей общественного транспорта. Больше всего предприятию не хватает водителей автобусов, однако наибольшая нехватка кадров сохраняется и в троллейбусном и трамвайном сегменте. Подробнее о дефиците водителей в Киеве и о том, какая ситуация в городе, рассказал журналистке УНН директор по производству КП "Киевпастранс" Андрей Коваленко.

Основная работа городского пассажирского транспорта в Киеве организуется с учетом имеющихся технических и кадровых ресурсов, реального пассажиропотока и текущей ситуации в городе.

Потребность в водителях автобусов составляет 32%. Троллейбусов – 25%, трамваев – 21,6%. Необходимость в увеличении количества водителей сохраняется, независимо от сезонности. Работа транспорта планируется с учетом существующего пассажиропотока и его пиковой нагрузки. В частности, учитывая текущую ситуацию в энергосистеме в г. Киеве, к работе на автобусных маршрутах временно привлечены водители электротранспорта, имеющие соответствующую квалификацию и удостоверение необходимой категории

По его словам, предприятие системно работает над усилением кадрового потенциала. Для работников предлагают официальное трудоустройство, посменный график работы, ежегодные оплачиваемые отпуска, возможность бронирования в соответствии с законодательством, организованный трансфер и бесплатный проезд в наземном общественном транспорте предприятия. Отдельно отмечается, что возможно трудоустройство лиц с инвалидностью при отсутствии медицинских противопоказаний. (при отсутствии противопоказаний к трудоустройству).

Параллельно продолжается подготовка новых кадров. Обособленное подразделение КП "Киевпастранс" Учебно-курсовой комбинат постоянно проводит набор и подготовку новых водителей.

В программе обучения как теоретические занятия, так и практические управления на специализированной технике. После завершения обучения слушатели получают свидетельство квалифицированного рабочего государственного образца. Обучение водителей автобусов на категорию Д длится 8 недель (при наличии удостоверения категории В или С, со стажем управления автотранспортным средством не менее 3 лет), на категорию ДЕ – 4 недели (при условии стажа управления автобусом не менее 1 года). Подготовка водителей трамваев и троллейбусов без опыта длится 12 недель