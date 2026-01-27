$43.130.01
51.060.41
ukenru
Эксклюзив
07:30 • 160 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 18351 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 52718 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 34038 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 39775 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 34673 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 53552 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 28661 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 60717 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 23316 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
2м/с
100%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ: Зеленский подписал указ26 января, 21:41 • 18146 просмотра
Тестируют систему торговли детьми под прикрытием опеки: в Донецкой области оккупанты ограничивают родительские права матери семерых детей - ЦНС27 января, 00:11 • 5898 просмотра
Писториус: Германия исчерпала возможности поставки систем Patriot Украине27 января, 00:45 • 17643 просмотра
Франция блокирует попытки Украины приобрести британские ракеты Storm Shadow - The Telegraph02:28 • 23395 просмотра
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго06:18 • 8444 просмотра
публикации
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 27189 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 52674 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 53526 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 60699 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 53107 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Сергей Лысак
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Донецкая область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 16667 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 16481 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 17387 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 20524 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 39286 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Социальная сеть

В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении

Киев • УНН

 • 160 просмотра

В Киеве наблюдается дефицит водителей общественного транспорта, больше всего не хватает водителей автобусов. «Киевпастранс» предлагает официальное трудоустройство и обучение, среднемесячная зарплата водителей составляет около 38-40 тысяч гривен.

В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении

В Киеве ощущается дефицит водителей общественного транспорта. Больше всего предприятию не хватает водителей автобусов, однако наибольшая нехватка кадров сохраняется и в троллейбусном и трамвайном сегменте. Подробнее о дефиците водителей в Киеве и о том, какая ситуация в городе, рассказал журналистке УНН  директор по производству КП "Киевпастранс" Андрей Коваленко.

Детали

Основная работа городского пассажирского транспорта в Киеве организуется с учетом имеющихся технических и кадровых ресурсов, реального пассажиропотока и текущей ситуации в городе.

Потребность в водителях автобусов составляет 32%. Троллейбусов – 25%, трамваев – 21,6%. Необходимость в увеличении количества водителей сохраняется, независимо от сезонности. Работа транспорта планируется с учетом существующего пассажиропотока и его пиковой нагрузки. В частности, учитывая текущую ситуацию в энергосистеме в г. Киеве, к работе на автобусных маршрутах временно привлечены водители электротранспорта, имеющие соответствующую квалификацию и удостоверение необходимой категории

- сообщил Андрей Коваленко.

По его словам, предприятие системно работает над усилением кадрового потенциала. Для работников предлагают официальное трудоустройство, посменный график работы, ежегодные оплачиваемые отпуска, возможность бронирования в соответствии с законодательством, организованный трансфер и бесплатный проезд в наземном общественном транспорте предприятия. Отдельно отмечается, что возможно трудоустройство лиц с инвалидностью при отсутствии медицинских противопоказаний. (при отсутствии противопоказаний к трудоустройству).

Параллельно продолжается подготовка новых кадров. Обособленное подразделение КП "Киевпастранс" Учебно-курсовой комбинат постоянно проводит набор и подготовку новых водителей.

В программе обучения как теоретические занятия, так и практические управления на специализированной технике. После завершения обучения слушатели получают свидетельство квалифицированного рабочего государственного образца. Обучение водителей автобусов на категорию Д длится 8 недель (при наличии удостоверения категории В или С, со стажем управления автотранспортным средством не менее 3 лет), на категорию ДЕ – 4 недели (при условии стажа управления автобусом не менее 1 года). Подготовка водителей трамваев и троллейбусов без опыта длится 12 недель

- отмечает директор по производству.

Пройти такую подготовку можно бесплатно по направлению Центра занятости или по внутренним программам предприятия. Однако среднемесячная заработная плата водителей, по предварительной информации, при нормальной продолжительности рабочего времени составляет:

  • 38 556 гривен - для водителей автобусов;
    • 38 140 гривен - для водителей трамваев; - 40 277 гривен - для водителей троллейбусов.

      В то же время, уровень заработной платы водителей зависит от класса водителя (I, II, III), отработанных часов, типа подвижного состава, маршрута и т.д. КП "Киевпастранс" продолжает работать над усилением кадрового состава и обеспечением стабильной работы городского общественного транспорта

      - подытожил Андрей Коваленко.

      Алла Киосак

      ОбществоКиев
      Техника
      Графики отключений электроэнергии
      Энергетика
      Мобилизация
      Военное положение
      Война в Украине
      Отключение света
      Блэкаут
      Электроэнергия
      Киев