Київ готується до відновлення освітнього процесу: стали відомі деталі

У Києві з наступного тижня готуються до відновлення освітнього процесу. Однак наразі невідомо, в якому саме форматі це відбуватиметься, оскільки все залежить від багатьох факторів. Про це в ефірі "Київ 24" заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає УНН.

Деталі

За його словами, якщо температура не дозволятиме починати навчальний процес в школі офлайн, то столичні школи перейдуть на онлайн режим і будуть вчитися дистанційно.

Заступник голови КМДА додав, що навчальний процес може здійснюватися в кількох форматах: офлайн, онлайн, змішаний.

І такі і такі варіанти ми вже проходили залежно від ситуації, яка є з безпекою, енергетикою, температурним режимом або зв'язком. Тому до будь-якого з форматів ми готові - заявив Мондриївський.

У КМДА також закликали батьків бути гнучкими в цьому питанні і з розумінням ставитись до ситуації, яка є.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Києві відчувається дефіцит у водіях громадського транспорту. Найбільше підприємству бракує водіїв автобусів, однак найбільша нестача кадрів зберігається і в тролейбусному та трамвайному сегменті.