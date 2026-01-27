$43.130.01
Ексклюзив
10:00 • 3966 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29 • 6872 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
07:30 • 11325 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 27360 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 73804 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 44269 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 47932 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 40269 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 65042 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 30468 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Київ готується до відновлення освітнього процесу: стали відомі деталі

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Київ готується до відновлення освітнього процесу наступного тижня, формат навчання залежить від багатьох факторів. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський заявив, що можливі офлайн, онлайн або змішаний формати.

Київ готується до відновлення освітнього процесу: стали відомі деталі

У Києві з наступного тижня готуються до відновлення освітнього процесу. Однак наразі невідомо, в якому саме форматі це відбуватиметься, оскільки все залежить від багатьох факторів. Про це в ефірі "Київ 24" заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає УНН.

Деталі

За його словами, якщо температура не дозволятиме починати навчальний процес в школі офлайн, то столичні школи перейдуть на онлайн режим і будуть вчитися дистанційно.

Заступник голови КМДА додав, що навчальний процес може здійснюватися в кількох форматах: офлайн, онлайн, змішаний.

І такі і такі варіанти ми вже проходили залежно від ситуації, яка є з безпекою, енергетикою, температурним режимом або зв'язком. Тому до будь-якого з форматів ми готові

- заявив Мондриївський.

У КМДА також закликали батьків бути гнучкими в цьому питанні і з розумінням ставитись до ситуації, яка є.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Києві відчувається дефіцит у водіях громадського транспорту. Найбільше підприємству бракує водіїв автобусів, однак найбільша нестача кадрів зберігається і в тролейбусному та трамвайному сегменті.

Євген Устименко

СуспільствоКиївОсвіта
