Кибератака не была причиной аварийной ситуации в энергосистеме - Минцифры
Киев • УНН
Аварийная ситуация в энергосистеме Украины произошла из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой. Это вызвало каскадные отключения, и свет обещают восстановить в ближайшие часы.
Аварийная ситуация в энергосистеме Украины произошла не из-за кибератаки, сообщили в Минцифры в субботу, пишет УНН.
Аварийная ситуация в энергосистеме не была вызвана кибератакой. Как озвучил Президент, авария произошла по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы. Украинская энергосистема реагирует. Продолжаются восстановительные работы. Задача - стабилизировать ситуацию в ближайшее время
Напомним
Министр энергетики Денис Шмыгаль пояснил "блэкауты" по Украине, указав, что технологическое нарушение с отключением линий между Румынией и Молдовой и в Украине вызвало каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.
Президент Зеленский сообщил об аварийной ситуации в энергосистеме Украины по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.