10:30 • 3240 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 5886 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 5590 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 8628 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 6684 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 22774 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 41787 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 44577 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 28729 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 26487 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Кибератака не была причиной аварийной ситуации в энергосистеме - Минцифры

Киев • УНН

 • 510 просмотра

Аварийная ситуация в энергосистеме Украины произошла из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой. Это вызвало каскадные отключения, и свет обещают восстановить в ближайшие часы.

Кибератака не была причиной аварийной ситуации в энергосистеме - Минцифры

Аварийная ситуация в энергосистеме Украины произошла не из-за кибератаки, сообщили в Минцифры в субботу, пишет УНН.

Аварийная ситуация в энергосистеме не была вызвана кибератакой. Как озвучил Президент, авария произошла по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы. Украинская энергосистема реагирует. Продолжаются восстановительные работы. Задача - стабилизировать ситуацию в ближайшее время

- указали в Минцифры.

Напомним

Министр энергетики Денис Шмыгаль пояснил "блэкауты" по Украине, указав, что технологическое нарушение с отключением линий между Румынией и Молдовой и в Украине вызвало каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.

Президент Зеленский сообщил об аварийной ситуации в энергосистеме Украины по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы. 

Юлия Шрамко

